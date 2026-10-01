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Giriş Tarihi: 01.10.2026 19:40 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 20:09

Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Sosyetenin ünlü isimlerinden biri olan Deniz Öztarhan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 82 yaşında hayata gözlerine yuman Deniz Öztarhan'ın cenazesine birçok ünlü isim katıldı. İşte cenazeden kameralara yansıyan o görüntüler!

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Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Sosyete dünyasının tanınan isimlerinden Deniz Öztarhan, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!

YASA BOĞAN ÖLÜM

Uzun yıllardır cemiyet hayatının bilinen isimleri arasında yer alan Öztarhan'ın vefatı, yakın çevresi ve sevenlerini yasa boğdu.

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Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Deniz Öztarhan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Öztarhan'ın son yolculuğuna uğurlandığı törene cemiyet, sanat ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!

CENAZEYE ÜNLÜ AKINI!

Deniz Öztarhan'ın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Cenaze törenine Barış Arduç, Tolga Sarıtaş, Engin Öztürk, Nevra Serezli, Can Bonomo, Elif Dürüst, Kenan Doğulu ve Beren Saat gibi isimler katıldı.

Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Öztarhan'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Cenazeye gelen isimler, Öztarhan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Tören sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, yakın dostları ve sevenleri ünlü isme son görevlerini yerine getirdi.

Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!

İşte cenaze töreninden dikkat çeken kareler!

Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan'ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!

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