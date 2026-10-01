Haberler
Galeri
Magazin
Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!
Giriş Tarihi: 01.10.2026 19:40
Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 20:09
Ünlü isimler sosyetenin tanınmış ismi Deniz Öztarhan’ın cenazesine katıldı! Son yolculuğuna böyle uğurlandı!
Sosyetenin ünlü isimlerinden biri olan Deniz Öztarhan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 82 yaşında hayata gözlerine yuman Deniz Öztarhan'ın cenazesine birçok ünlü isim katıldı. İşte cenazeden kameralara yansıyan o görüntüler!