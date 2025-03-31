Giriş Tarihi: 31.03.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
07:13
Ünlü komedyene suçüstü! En az 15 yıl hapis yatacak
Komedyen Selin Dilmaç'ın uyuşturucu madde teslim ederken yakalanıp tutuklanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Dilmaç, ismini 'UK' olarak bildiği ve İngiltere'nin alan koduna sahip telefon numarası kullanan bir kişiden yasaklı maddeyi aldığını öne sürdü. Savcılık, "UK isimli bir şahıstan bahsetmiş ise de verdiği bilgiler soyut ve kendisini suçtan kurtarmaya yönelik savunmasına itibar edilmedi" dedi. 15 yıldan az olmamak üzere hapsini istedi.