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Haberler Galeri Ünlü komedyene suçüstü! En az 15 yıl hapis yatacak
Giriş Tarihi: 31.03.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 07:13

Ünlü komedyene suçüstü! En az 15 yıl hapis yatacak

Komedyen Selin Dilmaç'ın uyuşturucu madde teslim ederken yakalanıp tutuklanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Dilmaç, ismini 'UK' olarak bildiği ve İngiltere'nin alan koduna sahip telefon numarası kullanan bir kişiden yasaklı maddeyi aldığını öne sürdü. Savcılık, "UK isimli bir şahıstan bahsetmiş ise de verdiği bilgiler soyut ve kendisini suçtan kurtarmaya yönelik savunmasına itibar edilmedi" dedi. 15 yıldan az olmamak üzere hapsini istedi.

ARZU KAYA
Ünlü komedyene suçüstü! En az 15 yıl hapis yatacak

Olay 30 Ocak akşamı İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Sivil polis ekipleri, komedyen Selin Dilmaç (29) ile Azerbaycan uyruklu Ruslan A. isimli kişiyi uyuşturucu madde alışverişi yaparken gördü ve üst araması yaptı. Dilmaç'ın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise 192 adet satışa hazır vaziyette toplamda 759.32 gram uyuşturucu madde bulundu. Dilmaç tutuklandı.

Ünlü komedyene suçüstü! En az 15 yıl hapis yatacak

'WHATSAPP BUSINESS' DETAYI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü komedyen Selin Dilmaç'ın üzerinde 7 parça uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yasaklı maddeyi alacak kişinin ise 'Whatsapp Business' uygulaması üzerinden sipariş verdiğini belirtti.

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Ünlü komedyene suçüstü! En az 15 yıl hapis yatacak

İNGİLTERE ALAN KODLU UK ADLI KİŞİ
İddianamede şüpheli Dilmaç'ın ifadesine de yer verildi. Uyuşturucu madde kullandığını belirten şüpheli komedyen, ismini 'UK' olarak bildiği ve İngiltere'nin alan koduna sahip telefon numarası kullanan bir kişiden yasaklı maddeyi aldığını söyledi. Satış yapmadığını ileri sürerek UK'nin ricasıyla bin 500 TL karşılığında olay günü teslimat yaptığını belirtti.

Ünlü komedyene suçüstü! En az 15 yıl hapis yatacak

"SUÇTAN KURTULMAK İÇİN UK'DEN BAHSETTİ"
Dilmaç'ın uyuşturucu madde satarken yakalandığı, ikametinde çok sayıda ve çeşitlilikte satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden savcılık, "Savunmasında UK isimli bir şahıstan bahsetmiş ise de verdiği soyut bilgiler kapsamında böyle bir şahsın tespit edilemedi. Kendisini suçtan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilmedi" dedi. Şüphelinin olay günü yasaklı madde sattığı, ikametinde ele geçen maddeleri başkalarına satmak için bulundurduğunu kaydeden savcılık, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.