Giriş Tarihi: 15.05.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 08:53

Ünlü manken Deniz Akkaya’ya büyük şok! Ağır cezada yargılanacak!

Ünlü manken Deniz Akkaya ile eski menajeri arasında sular durulmuyor! Akkaya, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği eski menajeri Merih Yılmaz ile bir görüşme organize etmişti. Deniz Akkaya, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte Yılmaz'ı darp edip zorla vekalet alarak aracına el koymuştu. Ardından Yılmaz'a ünlü mankenin kendisine bir borcu olmadığının yazılı olduğu bir metni imzalatıp serbest bırakmışlardı. Yılmaz, yaşananlardan sonra Gasp Büro Amirliği'ne başvurdu. Menajerin iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.