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Haberler Galeri Ünlü manken Deniz Akkaya’ya büyük şok! Ağır cezada yargılanacak!
Giriş Tarihi: 15.05.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 08:53

Ünlü manken Deniz Akkaya’ya büyük şok! Ağır cezada yargılanacak!

Ünlü manken Deniz Akkaya ile eski menajeri arasında sular durulmuyor! Akkaya, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği eski menajeri Merih Yılmaz ile bir görüşme organize etmişti. Deniz Akkaya, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte Yılmaz'ı darp edip zorla vekalet alarak aracına el koymuştu. Ardından Yılmaz'a ünlü mankenin kendisine bir borcu olmadığının yazılı olduğu bir metni imzalatıp serbest bırakmışlardı. Yılmaz, yaşananlardan sonra Gasp Büro Amirliği'ne başvurdu. Menajerin iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Ünlü manken Deniz Akkaya’ya büyük şok! Ağır cezada yargılanacak!

Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı, kendisine borcu olduğunu iddia ederek, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirip zorla aracına el koydu.

Ünlü manken Deniz Akkaya’ya büyük şok! Ağır cezada yargılanacak!

Deniz Akkaya'nın ofisinde alıkonulan menajer, annesinin üzerine kayıtlı aracı Akkaya'ya devredince serbest bırakıldı.

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Ünlü manken Deniz Akkaya’ya büyük şok! Ağır cezada yargılanacak!

Merih Yılmaz'ın şikayeti üzerine Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ünlü manken Deniz Akkaya’ya büyük şok! Ağır cezada yargılanacak!

Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı kendisine borcu olduğunu iddia ederek yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirerek zorla aracına el koydu.

Ünlü manken Deniz Akkaya’ya büyük şok! Ağır cezada yargılanacak!

3 Ekim 2018 yılında meydana gelen olayda Merih Yılmaz, manken Deniz Akkaya'nın menajerliğini yapıyordu.

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