Giriş Tarihi: 05.11.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
07:29
Ünlü manken komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi! Köpek gezdirme kavgası mahkemede bitti!
Ünlü manken Günce Gözütok, yaşadığı lüks sitede kendisi de köpek sahibi olmasına rağmen komşusunun köpeğinden rahatsız olunca durumu bina yönetimine bildirdi. Şikâyetin ardından manken Günce Gözütok'un dairesine giden komşusu Şebnem Ç. rahatsızlığını yönetime değil kendisine söylemesini isteyince ikili arsında tartışma çıktı. Çıkan arbedede taraflar birbirine hakarette bulununca manken ve komşusu hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Her iki isim de adli para cezasına çarptırıldı.