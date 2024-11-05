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Haberler Galeri Ünlü manken komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi! Köpek gezdirme kavgası mahkemede bitti!
Giriş Tarihi: 05.11.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 07:29

Ünlü manken komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi! Köpek gezdirme kavgası mahkemede bitti!

Ünlü manken Günce Gözütok, yaşadığı lüks sitede kendisi de köpek sahibi olmasına rağmen komşusunun köpeğinden rahatsız olunca durumu bina yönetimine bildirdi. Şikâyetin ardından manken Günce Gözütok'un dairesine giden komşusu Şebnem Ç. rahatsızlığını yönetime değil kendisine söylemesini isteyince ikili arsında tartışma çıktı. Çıkan arbedede taraflar birbirine hakarette bulununca manken ve komşusu hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Her iki isim de adli para cezasına çarptırıldı.

ATAKAN IRMAK
Ünlü manken komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi! Köpek gezdirme kavgası mahkemede bitti!

Ünlü manken Günce Gözütok yaşadığı lüks sitede komşusunun köpeğinden rahatsız olunca durumu bina yönetimine bildirdi. Olay geçtiğimiz 7 Kasım tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Şebnem Ç., ile manken Günce Gözütok, aynı sitede karşılıklı komşu olarak oturuyorlardı. İki komşunun köpekleri birbirlerini gördüklerinde havlayınca manken Günce Gözütok durumu site yönetimine bildirerek Şebnem Ç.'nin uyarılmasını istedi.

Ünlü manken komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi! Köpek gezdirme kavgası mahkemede bitti!

KÖPEK TARTIŞMASI ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
Site yönetimi Şebnem Ç.'yi arayınca genç kadın komşusu Günce Gözütok'un kendisini gelip uyarmasını isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Olay günü çöp atmak için dışarı çıkan genç kadın, bu sırada manken Günce Gözütok'u görünce kendisine, bir sorun varsa gelip konuşmasını söyledi. İddiaya göre ünlü manken, komşusuna 'Ne diyorsun lan sen' şeklinde cevap verince Şebnem Ç. de, 'Asıl sen ne diyorsun' diyerek kapısına eli ile vurarak tepki gösterdi.

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Ünlü manken komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi! Köpek gezdirme kavgası mahkemede bitti!

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Tartışma sonrası evlerine giren komşular, bir süre sonra güvenlik görevlilerinin gelmesiyle tekrar tartışmaya başladı. Yine iddiaya göre bu sırada Günce Gözütok komşusuna görevlilerin yanında, 'Geri zekâlı sana kaç kere söyleyeceğiz salak mısın köpeğini gezdirme' şeklinde hakarette bulundu. Tarafların kavgası üzerine olay yerine polis çağırılarak birbirlerinden şikâyetçi oldular.

Ünlü manken komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi! Köpek gezdirme kavgası mahkemede bitti!

İKİ TARAFADA DAVA AÇILDI
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iki tarafından müşteki-şüpheli olduğu iddianame düzenledi. Tehdit ve Hakaret suçları kapsamında 4 yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktılar.

Ünlü manken komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi! Köpek gezdirme kavgası mahkemede bitti!

ADLİ PARA CEZASI ALDILAR
Günce Gözütok mahkemede verdiği savunmasında Şebnem Ç.'nin kendisine yönelik ağır hakaret içeren hakaretlerde bulunarak tehdit ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti. Şebnem Ç., ise manken Günce'nin kendisine iftira attığını asıl hakaret ve tehditler savuranın kendisi olduğunu belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda manken Günce Gözütok tehdit suçundan, Şebnem Ç., ise hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

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