Ünlü mayo markasının veliahtlarına mahkemeden iyi haber! Ünlü tekstilci iki oğlunu mirastan men etmişti...

MAHKEMEDEN DERS NİTELİĞİNDE ÖRNEK KARAR

Mahkemeden 5 ay önce ders niteliğinde bir karar çıktı. İki oğlunu mirastan çıkaran babanın vasiyetnameleri iptal edildi. Mirastan çıkartılan kişiler mirastan pay alamayacağını belirten mahkemenin, gerekçeli kararına göre; sırf vesayet davası açıldığı için mirasçılar mirastan ıskat edilemezdi. Vesayet davalarının amacı, vesayet altına kişiyi ve onun mal varlığını korumayı amaçlayan davalardı. Merhum baba ikinci evliliğini yaptığında 80 yaşını aşmış ve kendisinden 41 yaş küçük birisiyle evlenmişti. İki oğlunun evliliğe rıza göstermemelerinde anlaşılmayacak bir durum yoktu ve oğulları o tarihte 60 yaşını geçmişlerdi. Buna rağmen oğulları, yaşı küçük M.C'nin doğumunda çiçekle eve gitmişlerdi. Ayrıca tanık ifadelerine göre babanın ilerlemiş yaşına rağmen her gün bir miktar içtiği sabitti ve oyun alışkanlığı vardı. Merhum babası, oğlu Atilla'nın doğumunda annesiyle evli değildi ve oğlunu sonradan nüfusuna kaydettirmişti. Oğullarının çalışmadığı ve okul hayatına önem vermedikleri iddiasına karşı Haluk Cansız Amerika'da üniversiteden onur belgesi ile mezun olmuş ve iki oğlu yıllarca babalarına ait şirkette çalışmışlardı. İki oğlun babalarını sömürdüğü ve saygısızlıkta bulundukları iddiası da tanık ifadelerine göre inandırıcı bulunmadı. Şantaj ve tehdit iddiasıyla ilgili dava dosyasında tek bir tanık beyanı yoktu. Oğulları ikinci evliliğini yapan babalarıyla iletişim kurabilmek için ikinci eşin onayını almak zorunda kaldılar. Vergi kaçakçılığı iddiasında ise Maliye'ye herhangi bir ihbarda bulunulmadığı gerekçeli kararda açıklandı. Mahkeme açıklanan nedenlerle biri 2011 ve diğerleri 2019 tarihli üç vasiyetnamenin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararı kesinleşirse yıllarca verilen hukuk mücadelesinin ardından iki oğul, merhum babalarının dev mirasına ortak olacak.