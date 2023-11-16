Giriş Tarihi: 16.11.2023 08:37
Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
08:38
Ünlü mayo markasının veliahtlarına mahkemeden iyi haber! Ünlü tekstilci iki oğlunu mirastan men etmişti...
Ünlü tekstil devi Kom Mayo'nun sahibi merhum Hasan Cansız'ın ölmeden önce ilk eşinden olan 2 oğlunu mirastan men etmesi ve tüm mal varlığını ikinci eşinden olan kızı M.C'ye bırakmasına mahkeme dur dedi. Yıllardır süren hukuk mücadelesinde oğulların iptalini talep ettiği 3 ayrı vasiyetname mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme kararı kesinleşirse mirastan ıskat edilen iki oğul dev mirastan pay alabilecek.