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Giriş Tarihi: 28.09.2026 15:38

Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

Gösteri dünyasını sarsan acı haberin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Evlat acısıyla sarsılan ünlü modelin yaşadığı bu büyük yıkımın, geçmişte ailesinde yaşanan başka bir kayıpla aynı kaderi taşıdığı öğrenildi. İşte yarım asır sonra tekrarlanan o dramın perde arkası...

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Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

Ünlü model Cindy Crawford ve Rande Gerber'ın 27 yaşındaki oğulları Presley Gerber hayatını kaybetmişti.

Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

Gösteri dünyasını yasa boğan bu acı kayıp, Crawford ailesinin geçmişinde yaşanan 50 yıllık trajik bir hafızayı da yeniden gündeme getirdi.

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Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

Moda dünyasının en tanınan isimlerinden Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber, ailelerinin en büyük acısıyla yüzleşti.

Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

Çiftin 27 yaşındaki oğulları Presley Gerber, tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdi.

Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

Genç yaşta gelen bu veda, başta annesi Cindy Crawford, babası Rande Gerber ve kız kardeşi Kaia Gerber olmak üzere tüm sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

MODA KARİYERİ YARIDA KALDI

Ailesinin desteğiyle genç yaşta modellik kariyerine adım atan ve podyumlarda dikkat çeken Presley Gerber, bir süredir kötü alışkanlıkları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi altındaydı.

Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

Yaşam mücadelesini kaybeden genç modelin ölümü, moda camiasında geniş yankı buldu.

Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

AYNI ACI İKİ FARKLI KUŞAK

Bu zamansız kayıp, Cindy Crawford'un aile geçmişindeki acı bir gerçeği de beraberinde getirdi.

Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

Crawford henüz 10 yaşındayken, kendisinden altı yaş küçük olan erkek kardeşi Jeffrey'yi lösemi nedeniyle kaybetmişti.

Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

O dönem annesi Jennifer Sue ve babası John'un yaşadığı evlat acısı, aradan geçen onlarca yılın ardından bu kez kızı Cindy Crawford'un kapısını çaldı. Ünlü model, çocuk yaşta annesinin gözlerinde tanık olduğu o ağır kayıpla bugün kendisi yüzleşmek zorunda kaldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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