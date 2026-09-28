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Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 15:38
Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!
Gösteri dünyasını sarsan acı haberin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Evlat acısıyla sarsılan ünlü modelin yaşadığı bu büyük yıkımın, geçmişte ailesinde yaşanan başka bir kayıpla aynı kaderi taşıdığı öğrenildi. İşte yarım asır sonra tekrarlanan o dramın perde arkası...