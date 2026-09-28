Ünlü modelin yaşadığı evlat acısının arkasından 50 yıllık dram çıktı... Annesinin yarım asır önce yaşadığı yıkım bu kez kızını vurdu!

O dönem annesi Jennifer Sue ve babası John'un yaşadığı evlat acısı, aradan geçen onlarca yılın ardından bu kez kızı Cindy Crawford'un kapısını çaldı. Ünlü model, çocuk yaşta annesinin gözlerinde tanık olduğu o ağır kayıpla bugün kendisi yüzleşmek zorunda kaldı.