Giriş Tarihi: 01.05.2023 06:34
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
06:37
Ünlü müzisyen Murat Kekilli’den GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar! “İnsanların canı yanarken siyaset yapılması çok üzücüydü”
Büyük deprem sonrası gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan şarkıcı Murat Kekilli, "Sosyal medyada 'Nerede devlet, nerede AFAD, Kızılay?' diye algı yaratmaya çalıştılar. AFAD'a, Kızılay'a çalışmadı demek büyük haksızlık olur" diyerek ekledi: "Günlerce aç susuz nasıl büyük fedakarlıkla çalıştıklarına şahit oldum. İnsanların canı yanarken siyaset yapmaları çok üzücüydü"