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Haberler Galeri Ünlü müzisyen Murat Kekilli’den GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar! “İnsanların canı yanarken siyaset yapılması çok üzücüydü”
Giriş Tarihi: 01.05.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 06:37

Ünlü müzisyen Murat Kekilli’den GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar! “İnsanların canı yanarken siyaset yapılması çok üzücüydü”

Büyük deprem sonrası gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan şarkıcı Murat Kekilli, "Sosyal medyada 'Nerede devlet, nerede AFAD, Kızılay?' diye algı yaratmaya çalıştılar. AFAD'a, Kızılay'a çalışmadı demek büyük haksızlık olur" diyerek ekledi: "Günlerce aç susuz nasıl büyük fedakarlıkla çalıştıklarına şahit oldum. İnsanların canı yanarken siyaset yapmaları çok üzücüydü"

Tuba KALÇIK
Ünlü müzisyen Murat Kekilli’den GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalar! “İnsanların canı yanarken siyaset yapılması çok üzücüydü”

Ünlü müzisyen Murat Kekilli, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. 6 Şubat'ta depreme Adana'da yakalanan Kekilli, deprem sonrası devletin, milletin büyük dayanışması, paylaştığı video sonrası aldığı eleştiriler, yerli otomobilimiz TOGG ve hâlâ çok konuşulan 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü müzisyen Murat Kekilli’den GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalar! “İnsanların canı yanarken siyaset yapılması çok üzücüydü”

Deprem bölgesinde gönüllü arama kurtarma görevlisi olarak bulundunuz. Orada yaşadıklarınızı bizimle paylaşır mısınız?

Kayseri konserim sonrasında Adana'ya geçmiştim. 6 Şubat'ta Adana'da kaldığım gün depreme yakalandım. 99 İstanbul depremini de yaşamış biri olarak şunu söyleyeyim; 99 depremi Adana'da yaşadıklarımın yanında küçük kalır. Öleceğimi düşündüm, "Buraya kadarmış" dedim kendi kendime. Kaldığım otelden kendimi zor dışarı attım.

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Ünlü müzisyen Murat Kekilli’den GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalar! “İnsanların canı yanarken siyaset yapılması çok üzücüydü”

Çok kötü bir gündü. Depremden sonra İstanbul'a geldim. Yardım TIR'larıyla deprem bölgesine gittim. 3. gününde Kırıkhan'a ulaştık. Deprem bölgesine yönelik halkımız çok büyük bir dayanışma gösterdi. Böyle bir dönemde, bazı isimler, sosyal medyada deprem bölgesine gitmeden, evlerinde oturdukları yerden videolar çekip paylaştı.

Ünlü müzisyen Murat Kekilli’den GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalar! “İnsanların canı yanarken siyaset yapılması çok üzücüydü”

'Nerede devlet, nerede AFAD, Kızılay' diye algı yaratmaya çalıştılar. Ama ben deprem bölgesine gittiğimde hem AFAD yetkililerinin hem de Kızılay'ın ve madenci kardeşlerimizin büyük fedakarlıkla nasıl çalıştıklarına şahit oldum. Gecelerini, gündüzlerine katıp aç susuz çalıştılar, varlarını yoklarını seferber ettiler.

Ünlü müzisyen Murat Kekilli’den GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalar! “İnsanların canı yanarken siyaset yapılması çok üzücüydü”

Sosyal medyada yalan yanlış paylaşımlar yapanlar beni çok üzdü. Sırf onlara cevap vermek için video çektim ve gerçekleri anlattım. İnsanların canı yanarken hâlâ siyaset yapmak gerçekten çok üzücüydü. Deprem bölgesinde eksiklikler vardı ama kimse AFAD'a, Kızılay'a çalışmadı demesin. Bunu demek büyük bir haksızlık olur. Devletimiz aslanlar gibi deprem bölgesi için her şeyi seferber etti. Ben nasıl çalıştıklarına şahitlik ettim ve sosyal medyamdan da gerekli cevabı verdim o günlerde...

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