Ünlü müzisyen Murat Kekilli’den GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalar! “İnsanların canı yanarken siyaset yapılması çok üzücüydü”

Sosyal medyada yalan yanlış paylaşımlar yapanlar beni çok üzdü. Sırf onlara cevap vermek için video çektim ve gerçekleri anlattım. İnsanların canı yanarken hâlâ siyaset yapmak gerçekten çok üzücüydü. Deprem bölgesinde eksiklikler vardı ama kimse AFAD'a, Kızılay'a çalışmadı demesin. Bunu demek büyük bir haksızlık olur. Devletimiz aslanlar gibi deprem bölgesi için her şeyi seferber etti. Ben nasıl çalıştıklarına şahitlik ettim ve sosyal medyamdan da gerekli cevabı verdim o günlerde...