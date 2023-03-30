Ünlü oyuncu Ahu Sungur basketbolcu oğlu Ege’ye sosyal medyadan böyle seslendi! Duygu yüklü mesajına beğeni yağdı

"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki karakterleri unutulmayan Ahu Sungur, 2002 yılından bu yana evli olduğu, "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si olarak bilinen usta oyuncu Suat Sungur ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Oyuncu çift, 2006 yılında oğulları Ege'yi kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı. Ahu Sungur'un son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ahu Sungur, basketbolcu oğlu Ege'nin takımının yarı finale çıktığını sevinç kareleriyle paylaştı. Sungur 'Evlat candır… Kaptan sen benim en büyük aşkımsın…' sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.