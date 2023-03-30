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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Ahu Sungur basketbolcu oğlu Ege’ye sosyal medyadan böyle seslendi! Duygu yüklü mesajına beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 10:37

Ünlü oyuncu Ahu Sungur basketbolcu oğlu Ege’ye sosyal medyadan böyle seslendi! Duygu yüklü mesajına beğeni yağdı

"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki karakterleri unutulmayan Ahu Sungur, 2002 yılından bu yana evli olduğu, "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si olarak bilinen usta oyuncu Suat Sungur ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Oyuncu çift, 2006 yılında oğulları Ege'yi kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı. Ahu Sungur'un son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ahu Sungur, basketbolcu oğlu Ege'nin takımının yarı finale çıktığını sevinç kareleriyle paylaştı. Sungur 'Evlat candır… Kaptan sen benim en büyük aşkımsın…' sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.

Ünlü oyuncu Ahu Sungur basketbolcu oğlu Ege’ye sosyal medyadan böyle seslendi! Duygu yüklü mesajına beğeni yağdı

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur 18 yaşındaki oğulları Ege'nin mutlu gününde onu yalnız bırakmadı. Çocuklarının basketbol maçına katılan ünlü çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlü oyuncu Ahu Sungur basketbolcu oğlu Ege’ye sosyal medyadan böyle seslendi! Duygu yüklü mesajına beğeni yağdı

2002 yılında nikah masasına oturan Ahu-Suat Sungur çifti, katıldıkları programda tanışma hikayelerini anlatmışlardı.

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Ünlü oyuncu Ahu Sungur basketbolcu oğlu Ege’ye sosyal medyadan böyle seslendi! Duygu yüklü mesajına beğeni yağdı

Ahu Sungur, ilk tanıştıkları akşamı, "Aynı tiyatronun çocuk oyunlarında oynuyordum. Enver (Aysever) bir kanalla anlaştı. Çocuk programı hazırladı sunuculuğunu da ben üstlendim. İlk canlı yayına da Suat geldi. Sonra reklam arasında Suat, 'ilk canlı yayınınız galiba' dedi. 'Evet, nereden anladınız?' dedim. 'Çünkü nerede duracağınızı bilmiyorsunuz' yanıtı verdi" şeklinde açıklamıştı.

Ünlü oyuncu Ahu Sungur basketbolcu oğlu Ege’ye sosyal medyadan böyle seslendi! Duygu yüklü mesajına beğeni yağdı

Sungur, sözlerine; "Çok kırıldım. Program bitti yayın koordinatörü arkadaşım dedi ki; Suat Bey gözünü senden ayırmıyor. Sonra bir baktım o kadar kaba geldi ki... 'Bu dünyada bir ben, bir de bu adam kalsa olmaz asla' dedim. Altı ay sonra evlendik... " diye devam etmişti.

Ünlü oyuncu Ahu Sungur basketbolcu oğlu Ege’ye sosyal medyadan böyle seslendi! Duygu yüklü mesajına beğeni yağdı

Ahu Sungur "Ertesi gün kanala geldi. Sultanahmet'e gidip tütsü almış. Adama demiş ki; Birine götüreceğim bana güzel bir koku ver. Adam da; 'al bunu aşık olmazsa neyim' demiş.

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