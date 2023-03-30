Ünlü oyuncu Ahu Sungur basketbolcu oğlu Ege’ye sosyal medyadan böyle seslendi! Duygu yüklü mesajına beğeni yağdı

Sungur, sözlerine; "Çok kırıldım. Program bitti yayın koordinatörü arkadaşım dedi ki; Suat Bey gözünü senden ayırmıyor. Sonra bir baktım o kadar kaba geldi ki... 'Bu dünyada bir ben, bir de bu adam kalsa olmaz asla' dedim. Altı ay sonra evlendik... " diye devam etmişti.