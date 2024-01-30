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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Yakışıklı Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 14:00

Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Yakışıklı Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!

"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Ahu Sungur, 2002 yılından bu yana evli olduğu, "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si olarak bilinen oyuncu Suat Sungur ile parmakla gösterilen bir evlilik sürdürüyor. Oyuncu çift, 2006 yılında oğulları Ege'yi kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı. Ahu Sungur'un son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu çiftin oğulları 19 yaşına bastı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçilerini duygulandırdı…

Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Yakışıklı Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!

Ahu Sungur ve Suat Sungur'un oğlu Ege 19 yaşına bastı. Ahu Sungur, oğlu ve eşiyle çekilmiş fotoğraflarını şu notla beğeniye sundu:

Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Yakışıklı Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!

"Bebeğim 19 yaşında. Dünya bir yana o bir yana… İyi ki doğdun yavrum. İyi ki annenim. Sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle, aşkla çok yaşa.

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Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Yakışıklı Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!

Sen babanla benim her şeyimizsin. Seni çok seviyorum demek bile az geliyor çoğu zaman. En çok ne kadarsa o kadar çok seviyorum seni. Doğum günün kutlu olsun."

Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Yakışıklı Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!
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Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Yakışıklı Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!
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