Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
14:00
Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Yakışıklı Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!
"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Ahu Sungur, 2002 yılından bu yana evli olduğu, "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si olarak bilinen oyuncu Suat Sungur ile parmakla gösterilen bir evlilik sürdürüyor. Oyuncu çift, 2006 yılında oğulları Ege'yi kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı. Ahu Sungur'un son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu çiftin oğulları 19 yaşına bastı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçilerini duygulandırdı…