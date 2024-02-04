Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. GÜNAYDIN'ın duyurduğu olay 22 Ekim 2023 günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyümeye başlayınca iddiaya göre oyuncu Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.