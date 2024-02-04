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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 06:43

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli tarafından yapılan darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklama talebiyle sevk edildiği hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Orçun İynemli'nin eşine karşı gerçekleştirdiği darp eylemi sonrası Eda İynemli şikâyetinden vazgeçti ancak savcılık oyuncu hakkında 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açtı. Oyuncunun uyuşturucu kullanmak suçundan ise soruşturması devam ediyor.

ATAKAN IRMAK
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. GÜNAYDIN'ın duyurduğu olay 22 Ekim 2023 günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyümeye başlayınca iddiaya göre oyuncu Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

UYUŞTURUCUYU 2 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SATIN ALDI

Eda İynemli'nin ihbarı sonrası emniyet güçleri evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi. GÜNAYDIN'ın ortaya çıkardığı olay sonrası Orçun ve Eda İynemli çiftinin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

Orçun İynemli ifadesinde söz konusu narkotik maddeleri 2 bin lira karşılığında satın aldığını, evde yetiştirdiği maddenin ise henüz olgunlaşmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

Söz konusu maddeleri kullandığını belirten İynemli, satma amacının bulunmadığını uyuşturucu maddeyi son kez içmek için aldığını ifade etti.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

"SİNİRLENDİĞİM İÇİN İHBAR ETTİM"

Eda İynemli olay sonrası tekrar verdiği ifadesinde polisleri ikametine aldığında eşiyle arasında yaşanan darp konusundan dolayı sinirli olduğu için uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde ihbarda bulunduğunu ancak gerçeğin bu şekilde olmadığını söyledi.

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