Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

Giriş Tarihi: 04.02.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
06:43
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli tarafından yapılan darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklama talebiyle sevk edildiği hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Orçun İynemli'nin eşine karşı gerçekleştirdiği darp eylemi sonrası Eda İynemli şikâyetinden vazgeçti ancak savcılık oyuncu hakkında 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açtı. Oyuncunun uyuşturucu kullanmak suçundan ise soruşturması devam ediyor.