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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'dan şaşırtan itiraf! "Ruhumdan tavşan çıktı!"
Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 11:00

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'dan şaşırtan itiraf! "Ruhumdan tavşan çıktı!"

a Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize'ye bu hafta Kadife Tavşan adlı oyunda rol alan Aslı Tandoğan ve Yosi Mizrahi ile Atv dizisi 'Başka Bir Gün'de rol alan Özlem Öçalmaz ile atv dizisi 'Can Borcu'nda rol alan Alayça Öztürk Gidişoğlu konuk oldu

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan’dan şaşırtan itiraf! Ruhumdan tavşan çıktı!

ASLI TANDOĞAN

- İzleyici kostümler, dekorumuz müziğimiz ve danslarımızla renkli bir dünya bekliyor. Çok sıcak bir oyun oldu. Tavşan kostümünü giyince çok heyecanlandım, ruhumdan tavşan çıktı diyebilirim. Kostüm çok tamamlıyor.

- Evde kondisyon çalıştım. Zıplayıp şarkı söylüyorum. Dans ediyorum.

- Daha önce Robot Pinokyo'da İş Sanat sahnesinde rol almıştım. Tecrübem var ama çocuk oyunu oynamak düşünüldüğünden daha zor. Hiç müsamahası yok çocukların. Beğenmiyorsa dan diye söylüyor, onların dikkatini toplamak, sıkmadan izlettirmek lazım.

- Kızım Arya ve oğlum Atlas ile Alper'in oğulları geldi provalara. Onlardan doneler almaya çalıştık ilk başlarda. Dikkate aldık tabi ki. Anne gözüyle de baktığım yerler oldu.

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan’dan şaşırtan itiraf! Ruhumdan tavşan çıktı!

- 11 senedir İstanbul dışında yaşıyorum. Mutluyuz. Çocuklar büyüyene kadar yaşamaya devam edeceğiz. Bahçeyle hayvanlarla ilgileniyoruz. Çocukluğum hep kampta karavanda teknede geçti, babam çok severdi. Bana da ondan geçti sanırım. Doğada yaşamaya alışkınım. Şehirde yaşamaya alıştıktan sonra yeniden doğaya çıkmaya kampa girmeye korkmuştum. Aslında doğa daha güvenli. Eşim finansçı, o da alıştı.

- Organik tarım yapayım dedim. Ürünleri ilaçlamadım, böyle olunca tüm bahçemizi salyangoz bastı. Ben de bahçe işlerine ara verdim.

- Arp çalmaya devam ediyorum. Bütün Çılgınlar Sever Beni oyununda oynarken çalıyordum, bu sene Öznur Serçeler ile dönüşümlü oynayacağız. Pinokyo'da da çalıyordum. Arya'ya yaptığım besteler var, onu dinleyerek uyuyor bazen. Oğlum piyano çalıyor, müziğe meraklı.

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Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan’dan şaşırtan itiraf! Ruhumdan tavşan çıktı!

YOSİ MİZRAHİ

PARAYI NE ZAMAN ÖNEMSEMESEM ÖNÜME DÜŞTÜ

- Oyunda Fırtına isimli bir atı oynuyorum. Benim için kostüme de gerek yok at gibiyim zaten. Yele ve kuyrukla tam bir fırtına oldu. Oyunda tavşanın mentörü rolünde.

- Bizim başkarakterimiz Ali'nin babasının oyuncağıymış zamanında. O yüzden görmüş geçirmiş bilge adam gibi tavşanı deneyimleriyle yönlendiriyor.

- Hayatımdaki ilk çocuk oyunu deneyimim. Sevinç Erbulak ve Alper Kul yönetiyor. Sevinç ile başka bir oyunumuz daha var. Aşk Listesi diye... Hakan Bilgin ve Sevinç'le beraber oynuyoruz. İnanılmaz ilgi var. Biletler çıktığı an bitiyor. Müthiş komik bir oyun. Gülmek istiyorsanız bekleriz.

- Neyse bana bu oyunda rol almam için teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Nasıl yaparım falan diye korktum başta ama ekip çok iyi. Aslı'nın enerjisi çok yüksek zaten. Bizimle beraber Alper'in öğrencileri de var. Her biri başka bir oyuncağı oynuyor. Ali'nin odasında geçiyor oyun. Ali'nin annesi babası gelince hepimiz donuyoruz, oyuncak olarak.

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan’dan şaşırtan itiraf! Ruhumdan tavşan çıktı!

AVRUPA STANDARTLARINDA OLDU

- Kendini bulmakla alakalı bir söylemi var oyunun. Onun bir birey olduğunu mükemmel olmak zorunda olmadıklarını anlatan bir oyun. Yaş aralığımız 5-12. Avrupa standartlarında çok başarılı bir iş oldu. Çok eski bir metin aslında. 1922'de yazılmış yüz yıllık bir metin. Alper onu günümüze uyarladı.

- Çocuk oyunu yetişkin oyunundan çok daha ciddiye alınarak yapılması gereken bir şey. Belki de ilk defa tiyatroya gelen çocuğu soğutacaksın o oyunla ya da tam tersi yeni bir tiyatro seyircisi kazandıracaksın. O yüzden üstün körü yapılacak bir şey değil bu.

- Yeni nesil çok zeki, algıları çok açık. Şimdiki çocuklar tablet çocuğu bizde böyle bir şey yoktu. Tahta oyuncağımız, kurmalı arabalarımız vardı. Tablet çocuklarına oyuncakla ilişki kurmayı hatırlatıyor olmak güzel bir şey.

- Parayı ne zaman çok önemsemesem önüme düştü. Geçen yıl, 33 yıllık kariyerimde başıma gelenleri anlattığım tek kişilik bir oyuna başlamıştım, o devam ediyor büyük ilgiyle. Pandemide 3 sene boş oturduk. Onun acısını çıkarmam lazım. Eve giremiyorum, travma oldu.

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan’dan şaşırtan itiraf! Ruhumdan tavşan çıktı!

MOTORLA YOL YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM

- Kamp hayatını çok seviyorum.

- Motosiklet merakım var. Geçen yıl İngiltere, İskoçya ve İrlanda yapmıştım. Ondan önce Norveç'e kadar gitmiştim. Bu yaz da İtalya, İsviçre ve Avusturya yapacağız büyük ihtimalle. Şehir dışında motorla yol yapmayı çok seviyorum. Doğada olmayı seviyorum. Kendime karavan yaptıracağım şimdi.