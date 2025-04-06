Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'dan şaşırtan itiraf! "Ruhumdan tavşan çıktı!"

AVRUPA STANDARTLARINDA OLDU
- Kendini bulmakla alakalı bir söylemi var oyunun. Onun bir birey olduğunu mükemmel olmak zorunda olmadıklarını anlatan bir oyun. Yaş aralığımız 5-12. Avrupa standartlarında çok başarılı bir iş oldu. Çok eski bir metin aslında. 1922'de yazılmış yüz yıllık bir metin. Alper onu günümüze uyarladı.
- Çocuk oyunu yetişkin oyunundan çok daha ciddiye alınarak yapılması gereken bir şey. Belki de ilk defa tiyatroya gelen çocuğu soğutacaksın o oyunla ya da tam tersi yeni bir tiyatro seyircisi kazandıracaksın. O yüzden üstün körü yapılacak bir şey değil bu.
- Yeni nesil çok zeki, algıları çok açık. Şimdiki çocuklar tablet çocuğu bizde böyle bir şey yoktu. Tahta oyuncağımız, kurmalı arabalarımız vardı. Tablet çocuklarına oyuncakla ilişki kurmayı hatırlatıyor olmak güzel bir şey.
- Parayı ne zaman çok önemsemesem önüme düştü. Geçen yıl, 33 yıllık kariyerimde başıma gelenleri anlattığım tek kişilik bir oyuna başlamıştım, o devam ediyor büyük ilgiyle. Pandemide 3 sene boş oturduk. Onun acısını çıkarmam lazım. Eve giremiyorum, travma oldu.