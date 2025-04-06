Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'dan şaşırtan itiraf! "Ruhumdan tavşan çıktı!"

ASLI TANDOĞAN

- İzleyici kostümler, dekorumuz müziğimiz ve danslarımızla renkli bir dünya bekliyor. Çok sıcak bir oyun oldu. Tavşan kostümünü giyince çok heyecanlandım, ruhumdan tavşan çıktı diyebilirim. Kostüm çok tamamlıyor.

- Evde kondisyon çalıştım. Zıplayıp şarkı söylüyorum. Dans ediyorum.

- Daha önce Robot Pinokyo'da İş Sanat sahnesinde rol almıştım. Tecrübem var ama çocuk oyunu oynamak düşünüldüğünden daha zor. Hiç müsamahası yok çocukların. Beğenmiyorsa dan diye söylüyor, onların dikkatini toplamak, sıkmadan izlettirmek lazım.

- Kızım Arya ve oğlum Atlas ile Alper'in oğulları geldi provalara. Onlardan doneler almaya çalıştık ilk başlarda. Dikkate aldık tabi ki. Anne gözüyle de baktığım yerler oldu.