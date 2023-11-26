Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı’dan samimi itiraf! En büyük travmam mutsuz olduğumda…

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, çocukluk yaşlarından itibaren ekranda olan isimlerden. Henüz 6 yaşındayken kamera karşısına geçen oyuncu, rol aldığı diziyle izleyic Bu dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak tam 41 kilo verdi ve tamamen farklı bir görünümle hayranlarının karşısına çık Ünlü oyuncu, kızlarıyla birlikte İstanbul'dan Eskişehir'e taşındı. İstanbul'dayken birkaç ev değiştiren Ersubaşı, şehir değiştirdikten sonra da yine benzer bir Daha önce klasik tarzda mobilyaları tercih eden Ersubaşı, bu kez modern tarzda bir dekorasyon yaptı. Sade tonlarda evini döşeyen güzel oyuncu, kızlarıyla birlik Ünlü oyuncu neden çok fazla taşındığını da şöyle açıkladı: 'Sorun bende galiba. Kendimi kötü hissettirecek şeyler yaşadığımda ilk işim ev değiştirmek oluyor. Bu 'Yeni evime alıştım. Çok huzurlu bir ev. Burada hep güzel şeyler yaşarım da sonunda buradan da taşınmak zorunda kalmam inşallah' diyen Damla Ersubaşı, umarım kı