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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı’dan samimi itiraf! En büyük travmam mutsuz olduğumda…
Giriş Tarihi: 26.11.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 06:52

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı’dan samimi itiraf! En büyük travmam mutsuz olduğumda…

Oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz yıl İstanbul'dan Eskişehir'e taşınmıştı. Yeniden ev değiştiren oyuncu, "Kendimi kötü hissettiğimde evimi değiştiriyorum. Sanırım bu benim travmam oldu" dedi.

MERVE YURTYAPAN
Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı’dan samimi itiraf! En büyük travmam mutsuz olduğumda…

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, çocukluk yaşlarından itibaren ekranda olan isimlerden. Henüz 6 yaşındayken kamera karşısına geçen oyuncu, rol aldığı diziyle izleyiciyle buluştu. Ardından Ersubaşı'nın oyunculuk kariyeri başladı ve art arda projelerde yer almaya devam etti. Ancak Damla Ersubaşı, hayatının dönüm noktası olan dizi 10 yaşında rol aldığı Sihirli Annem'di. Bu diziyle büyük bir üne kavuştu ve canlandırdığı Tuğçe karakteriyle uzun yıllar konuşulmayı başardı.

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı’dan samimi itiraf! En büyük travmam mutsuz olduğumda…

Ünlü oyuncu, daha sonra özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı. 2016 yılında evlendi ve 4 yıl süren bu evlilikten 2 tane kız çocuğu oldu.

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Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı’dan samimi itiraf! En büyük travmam mutsuz olduğumda…

Bu dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak tam 41 kilo verdi ve tamamen farklı bir görünümle hayranlarının karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı’dan samimi itiraf! En büyük travmam mutsuz olduğumda…

Daha sonra kariyerine sunuculuk yaparak devam eden Ersubaşı, geçtiğimiz yıl ani bir kararla hayatını değiştirmek istedi.

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı’dan samimi itiraf! En büyük travmam mutsuz olduğumda…

Ünlü oyuncu, kızlarıyla birlikte İstanbul'dan Eskişehir'e taşındı. İstanbul'dayken birkaç ev değiştiren Ersubaşı, şehir değiştirdikten sonra da yine benzer bir durum yaşadı. Ersubaşı, geçtiğimiz ay yine taşınmaya karar verdi.

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