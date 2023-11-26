Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı’dan samimi itiraf! En büyük travmam mutsuz olduğumda…

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, çocukluk yaşlarından itibaren ekranda olan isimlerden. Henüz 6 yaşındayken kamera karşısına geçen oyuncu, rol aldığı diziyle izleyiciyle buluştu. Ardından Ersubaşı'nın oyunculuk kariyeri başladı ve art arda projelerde yer almaya devam etti. Ancak Damla Ersubaşı, hayatının dönüm noktası olan dizi 10 yaşında rol aldığı Sihirli Annem'di. Bu diziyle büyük bir üne kavuştu ve canlandırdığı Tuğçe karakteriyle uzun yıllar konuşulmayı başardı.