Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Demet Özdemir tekne pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı...
Giriş Tarihi: 22.09.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 13:29

Ünlü oyuncu Demet Özdemir tekne pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı...

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla merak konusu olan Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişki sürdürüyor. Güzel oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaza bikinili pozları ile damga vuran Demet Özdemir, şimdilerde tekne pozlarıyla gündemde. Farklı kombinleri ile teknede pozlar veren oyuncu, sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Demet'e sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı. İşte Demet Özdemir'in Instagram'ı sallayan o paylaşımları...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir tekne pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi final yaptıktan sonra sevgilisi Oğuzhan Koç ile yaz tatilinin tadını çıkarmıştı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir tekne pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı...

Yeni sezon öncesi Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile yazın son günlerini Ege'de geçiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Demet Özdemir tekne pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı...

14 milyon takipçili instagram hesabından siyah mini elbisesiyle fotoğraf paylaşan Demet Özdemir'e beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir tekne pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı...

Demet Özdemir, siyah mini elbisesi ile 1 milyona yakın beğeni aldı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir tekne pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı...

Ünlü oyuncunun fotoğrafına sevgilisi ise kayıtsız kalamadı, ilk yorum Oğuzhan Koç'tan geldi.

SON DAKİKA