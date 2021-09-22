Ünlü oyuncu Demet Özdemir tekne pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı...

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla merak konusu olan Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişki sürdürüyor. Güzel oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaza bikinili pozları ile damga vuran Demet Özdemir, şimdilerde tekne pozlarıyla gündemde. Farklı kombinleri ile teknede pozlar veren oyuncu, sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Demet'e sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı. İşte Demet Özdemir'in Instagram'ı sallayan o paylaşımları...