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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu baba oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu 'Adın yaz olsun'
Giriş Tarihi: 04.10.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 10:42

Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu baba oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu 'Adın yaz olsun'

49 yaşındaki oyuncu Devrim Saltoğlu, Ağustos 2021'de Nazlı Saltoğlu ile dünyaevine girmişti. Ünlü isimlerin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştiren çift, birlikteliklerini bebekle taçlandırdı. Baba olan Devrim Saltoğlu, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Mutlu haberi sevenleriyle paylaşan Devrim Saltoğlu "Hoş geldin, kızım! Adın 'YAZ' olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz" mesajını yazdı.

Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu baba oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu ’Adın yaz olsun’

Geçtiğimiz yıl Nazlı Saltoğlu ile nikâh masasına oturan Devrim Saltoğlu baba oldu.

Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu baba oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu ’Adın yaz olsun’

Güzel haberi sosyal medya paylaşımıyla duyuran oyuncu, Instagram gönderisine, "Hoş geldin, kızım! Adın 'YAZ' olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz" mesajını yazdı.

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Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu baba oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu ’Adın yaz olsun’

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM

Bedri Güntay, Arif Pişkin, Nebil Sayın, Celil Nalçakan, Kemal Başar, Özge Gürel, Ege Aydan, Nursel Köse ve Ebru Destan, paylaşıma yazdıkları yorumlar ile Devrim-Nazlı Saltoğlu çiftini tebrik etti.

Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu baba oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu ’Adın yaz olsun’
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Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu baba oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu ’Adın yaz olsun’
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