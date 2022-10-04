Giriş Tarihi: 04.10.2022 10:41
Güncelleme Tarihi: 04.10.2022
10:42
Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu baba oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu 'Adın yaz olsun'
49 yaşındaki oyuncu Devrim Saltoğlu, Ağustos 2021'de Nazlı Saltoğlu ile dünyaevine girmişti. Ünlü isimlerin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştiren çift, birlikteliklerini bebekle taçlandırdı. Baba olan Devrim Saltoğlu, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Mutlu haberi sevenleriyle paylaşan Devrim Saltoğlu "Hoş geldin, kızım! Adın 'YAZ' olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz" mesajını yazdı.