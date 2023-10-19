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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına tepki yağdı! Hemen sildi!
Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 15:05

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına tepki yağdı! Hemen sildi!

İsrail saldırılarından bir süre sonra çektiği fotoğrafları paylaşan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada sert tepki yağdı. 3 günlük yas ilan edilmesini hatırlatan takipçilerin yorumları sonrası Deniz, paylaşımlarını hemen sildi.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımına tepki yağdı! Hemen sildi!

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 13. gününde devam ediyor. Dünya, Orta Doğu'daki kan gölüne şahit oluyor. Savaş bölgesindeki can kayıpları giderek artarken Gazze'de durum ağırlaşıyor. Ünlü isimler de yaşanan acı duruma sosyal medya hesaplarından tepki göstermeyi ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımına tepki yağdı! Hemen sildi!

TEPKİ GÖRDÜ

Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aktif bir isim. Son olarak paylaşımlar yapan Deniz beklemediği bir tepki gördü.

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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımına tepki yağdı! Hemen sildi!

Dilan Çiçek Deniz, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi vurmasından bir gün sonra Londra'da çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımına tepki yağdı! Hemen sildi!

"BU FOTOĞRAFI YAYINLAMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?"

3 günlük milli yas kararının hemen ardından kareleri yayınlayan oyuncu, yüzlerce tepki mesajı aldı. Deniz'in paylaşımının altına Filistin bayrakları gönderildi. Oyuncuya, "Bu fotoğrafları yayınlamak için doğru zaman mı?" şeklinde mesajlar gönderildi.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımına tepki yağdı! Hemen sildi!
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