Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımına tepki yağdı! Hemen sildi!

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 13. gününde devam ediyor. Dünya, Orta Doğu'daki kan gölüne şahit oluyor. Savaş bölgesindeki can kayıpları giderek artarken Gazze'de durum ağırlaşıyor. Ünlü isimler de yaşanan acı duruma sosyal medya hesaplarından tepki göstermeyi ihmal etmiyor. TEPKİ GÖRDÜ Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aktif bir isim. Son olarak paylaşımlar yapan Deniz beklemediği bir tepki gördü. Dilan Çiçek Deniz, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi vurmasından bir gün sonra Londra'da çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. 'BU FOTOĞRAFI YAYINLAMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?' 3 günlük milli yas kararının hemen ardından kareleri yayınlayan oyuncu, yüzlerce tepki mesajı aldı. Deniz'in paylaşımının altına Filistin bayrakları gönderildi. Oyuncuya, 'Bu fotoğrafları yayınlamak için doğru zaman mı?' şeklinde mesajlar gönderildi.