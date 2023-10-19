Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımına tepki yağdı! Hemen sildi!

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 13. gününde devam ediyor. Dünya, Orta Doğu'daki kan gölüne şahit oluyor. Savaş bölgesindeki can kayıpları giderek artarken Gazze'de durum ağırlaşıyor. Ünlü isimler de yaşanan acı duruma sosyal medya hesaplarından tepki göstermeyi ihmal etmiyor.