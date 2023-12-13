Ünlü oyuncu dördüncü defa anne oluyor! Haberi böyle paylaştı…

Fotoğrafın içinde bulunduğu çerçevede ise şöyle yazıyor: 'Sessiz geceler buraya kadar' ve paylaşımına ise 'Sürpriz' açıklamasını yaptı. Çocukların pijama giydiği fotoğrafların yer aldığı ikinci fotoğraf kolajında ise şunlar yazıyordu: 'Bu çılgın gruba bir çılgın daha ekliyoruz. Duff, Bair, Comrie Ekibi.' Hayranları bu haberden çok memnun oldular ve Hilary'nin birçok ünlü arkadaşı da paylaşımın altına yorum yapmakta gecikmedi. Oyuncu Lucy Hale, kalp emojisiyle 'Sizi tebrik ederim' yazdı. Bir hayran ise:'Hayaller bundan ibarettir. Büyüyen ailenizi tebrik ederiz' dedi. Hilary, eski eşi Mike Comrie ile paylaştığı 11 yaşındaki oğlu Luca'yla gurur duyuyor. Ayrıca müzik yapımcısı olan şu anki eşi Matthew'dan Banks (5) ve Mae (2) adında kızları var. Oyuncu daha önce evlerindeki kaostan sevgiyle bahsederek şunları söylemişti: 'Kargaşa, çılgınlık, tüm sevgi ve tüm dağınıklıkla dolu gürültülü evimi seviyorum. Eşimle ebeveynlik yapmayı seviyorum. Sarılmaların ve kucaklaşmaların her şeyi daha iyi hale getirebileceğini hissetmeyi seviyorum.' 'Ve gün bittiğinde, o günü nasıl geçirdiğimi bilmiyorum ama herkesin karnının doymuş ve yataklarında mutlu bir şekilde uyuduğunu biliyorum.'' HİLARY DUFF KİMDİR? 28 Eylül 1987'de, Teksas'ta doğan Hilary Duff her zaman ilgi odağı oldu! Küçüklüğünden itibaren baleye başlayan Duff, henüz altı yaşındayken 'The Nutcracker Suite'te rol aldı. 1998'de, henüz 11 yaşındayken, 'Casper Meets Wendy'de 'Wendy' rolüyle ilk büyük çıkışını yaptı. Bir sonraki denemesi ise 2000 yılındaki Daddio adlı bir komedi dizisiydi ancak ilgi görmedi. Bu başarısızlık sonrası oyunculuğu tamamen bırakmak istedi, ancak annesinin güvencesi ve güveni sayesinde devam etti. Bu başarısız girişimden sadece bir hafta sonra genç yıldızın hayatını sonsuza dek değiştirecek bir telefon aldı ve Duff resmen 'Lizzie McGuire'ı oldu. Bu, dünyanın her yerinden milyonlarca gencin 'Lizzie Mguire' dizisine aşık olmasıyla genç oyuncuyu ilgi odağı haline getiren roldü. Duff, bundan sonra Disney dünyasında rol aldığı birçok diziyle adından söz ettirdi. 2004'te bugüne kadarki en ünlü filmlerinden biri olan 'Bir Cinderella Hikayesi'nde başrol oynadı ve genç oyuncu kariyerini daha da güçlendirdi. 2005 yılında ilk yetişkin benzeri rolünde 'The Perfect Man'de yıldızını görecekti. Yıllarca kariyerini yeniden başlatmaya ve yetişkin karakterlere daha fazla odaklanmaya çalışan genç yıldız, kişisel hayatına odaklanmak için biraz ara verdi. 2010 yılında erkek arkadaşı Mike Comrie ile evlenen sanatçının 2012 yılında oğulları Luca Cruz Comrie dünyaya geldi. Ne yazık ki çift 2016 yılında boşandı. Ancak bu genç oyuncunun aşk hayatının sonu olmadı; 2019 yılında Matthew Koma ile evlendi. Duff yakın zamanda 'How I Met Your Father' filmiyle ekranlara geri döndü HİLARY DUFF HAKKINDA BİLİNMEYENLER BİR GİYİM MAĞAZASI VAR ÇOCUK KİTABI YAZDI DEHB'Sİ VAR ANNESİ ONUN MENAJERİYDİ