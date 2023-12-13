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Haberler Galeri Ünlü oyuncu dördüncü defa anne oluyor! Haberi böyle paylaştı…
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 11:38

Ünlü oyuncu dördüncü defa anne oluyor! Haberi böyle paylaştı…

Duyuruyu Salı günü öğleden sonra sosyal medya hesabından yapan ve büyüyen karnını gösterdiği bir aile fotoğrafını paylaşan Hilary Duff heyecanını sevenleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu dördüncü defa anne oluyor! Haberi böyle paylaştı…

Fotoğrafın içinde bulunduğu çerçevede ise şöyle yazıyor: "Sessiz geceler buraya kadar" ve paylaşımına ise "Sürpriz" açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu dördüncü defa anne oluyor! Haberi böyle paylaştı…

Çocukların pijama giydiği fotoğrafların yer aldığı ikinci fotoğraf kolajında ise şunlar yazıyordu: "Bu çılgın gruba bir çılgın daha ekliyoruz. Duff, Bair, Comrie Ekibi."

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Ünlü oyuncu dördüncü defa anne oluyor! Haberi böyle paylaştı…

Hayranları bu haberden çok memnun oldular ve Hilary'nin birçok ünlü arkadaşı da paylaşımın altına yorum yapmakta gecikmedi.

Ünlü oyuncu dördüncü defa anne oluyor! Haberi böyle paylaştı…

Oyuncu Lucy Hale, kalp emojisiyle "Sizi tebrik ederim" yazdı.

Ünlü oyuncu dördüncü defa anne oluyor! Haberi böyle paylaştı…

Bir hayran ise:"Hayaller bundan ibarettir. Büyüyen ailenizi tebrik ederiz" dedi.

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