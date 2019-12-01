Ünlü oyuncu Gülcan Arslan düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Gülcan Arslan'ın çok konuşulan Bali tatili fotoğrafları...

Birçok dizide izlediğimiz güzel oyuncu Gülcan Arslan en büyük çıkışını Bülent İnal ile birlikte rol aldığı 2012 yılında yayınlan "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizi ile yaptı. Ardından Gülcan Arslan'ı, 2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Açıkalın karakteri ile izledik. En son 12 Ocak 2017'de Atv'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adlı dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylasan oyuncu Gülcan Arslan "Beril" karakterini canlandırdı. Başarılı bir kariyere sahip oyuncu şu soralar ekranlardan uzak. Sosyal medyayı aktip olarak kullanan genç oyuncu Gülcan Arslan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülcan Arslan geçen aylarda zayıflığıyla hayranlarını korkutmuş hatta oyuncunun bulimia olduğu iddia edilmişti. Oyuncu da bu iddiaları yalanlamıştı. Başarılı oyuncu Gülcan Arslan'ın son paylaşımları Bali tatilden geldi. Düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alan Gülcan Arslan'ın bu fotoğraflarını görenler yaşını çok merak etti. İşte cesur pozlarıyla görenleri büyüleyen Gülcan Arslan'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...