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  • Ünlü oyuncu Gülcan Arslan düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Gülcan Arslan'ın çok konuşulan Bali tatili fotoğrafları...

Ünlü oyuncu düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Gülcan Arslan'ın çok konuşulan fotoğrafları...

Birçok dizide izlediğimiz güzel oyuncu en büyük çıkışını ile birlikte rol aldığı 2012 yılında yayınlan "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizi ile yaptı. Ardından Gülcan Arslan'ı, 2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Açıkalın karakteri ile izledik. En son 12 Ocak 2017'de Atv'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adlı dizide ve ile başrolü paylasan oyuncu Gülcan Arslan "Beril" karakterini canlandırdı. Başarılı bir kariyere sahip oyuncu şu soralar ekranlardan uzak. Sosyal medyayı aktip olarak kullanan genç oyuncu Gülcan Arslan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülcan Arslan geçen aylarda zayıflığıyla hayranlarını korkutmuş hatta oyuncunun bulimia olduğu iddia edilmişti. Oyuncu da bu iddiaları yalanlamıştı. Başarılı oyuncu Bali tatilden geldi. Düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alan Gülcan Arslan'ın bu fotoğraflarını görenler yaşını çok merak etti. İşte cesur pozlarıyla görenleri büyüleyen ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 13:55
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Gülcan Arslan'ın çok konuşulan Bali tatili fotoğrafları...

Birçok dizide izlediğimiz güzel oyuncu en büyük çıkışını ile birlikte rol aldığı 2012 yılında yayınlan "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizi ile yaptı. Ardından Gülcan Arslan'ı, 2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Açıkalın karakteri ile izledik. En son 12 Ocak 2017'de Atv'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adlı dizide ve ile başrolü paylasan oyuncu Gülcan Arslan "Beril" karakterini canlandırdı. Başarılı bir kariyere sahip oyuncu şu soralar ekranlardan uzak. Sosyal medyayı aktip olarak kullanan genç oyuncu Gülcan Arslan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülcan Arslan geçen aylarda zayıflığıyla hayranlarını korkutmuş hatta oyuncunun bulimia olduğu iddia edilmişti. Oyuncu da bu iddiaları yalanlamıştı. Başarılı oyuncu Bali tatilden geldi. Düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alan Gülcan Arslan'ın bu fotoğraflarını görenler yaşını çok merak etti. İşte cesur pozlarıyla görenleri büyüleyen ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Gülcan Arslan'ın çok konuşulan Bali tatili fotoğrafları...

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

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Ünlü oyuncu Gülcan Arslan düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Gülcan Arslan'ın çok konuşulan Bali tatili fotoğrafları...
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Ünlü oyuncu Gülcan Arslan düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Gülcan Arslan'ın çok konuşulan Bali tatili fotoğrafları...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Gülcan Arslan'ın çok konuşulan Bali tatili fotoğrafları...
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Gülcan Arslan'ın çok konuşulan Bali tatili fotoğrafları...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Gülcan Arslan'ın çok konuşulan Bali tatili fotoğrafları...
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