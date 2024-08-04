Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile ev sahibi mahkemelik oldu! Küf kokulu ev davası!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Ali Atay ile nişanlı olduğu süreçte annesi ve nişanlıyla birlikte yaşamak üzere Göktürk Ormanı içerisinde bulunan Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç'e ait bir ev kiralamıştı. İddiaya göre, evde ağır küf kokusu fark eden oyuncu durumu ev sahibine bildirmişti. Genç, duruma olumlu yaklaşmayınca sözleşmesini feshetmişti. Peşin ödediği parayı geri alamayan Hazal Kaya, 230 bin liralık icra takibi başlatıp ev sahibinin mal varlığına haciz konuldu.