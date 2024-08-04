Giriş Tarihi: 04.08.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
06:29
Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile ev sahibi mahkemelik oldu! Küf kokulu ev davası!
Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve küf kokusu sebebiyle evini kiralamaktan vazgeçtiği Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç davalık olmuştu. Mahkemenin karşılıklı olarak açılan manevi tazminat davalarını red etmesinin ardından taraflar dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul İstinaf Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği manevi tazminat red kararını onadı. İşte merak edilen tüm detaylar…