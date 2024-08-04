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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile ev sahibi mahkemelik oldu! Küf kokulu ev davası!
Giriş Tarihi: 04.08.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 06:29

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile ev sahibi mahkemelik oldu! Küf kokulu ev davası!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve küf kokusu sebebiyle evini kiralamaktan vazgeçtiği Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç davalık olmuştu. Mahkemenin karşılıklı olarak açılan manevi tazminat davalarını red etmesinin ardından taraflar dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul İstinaf Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği manevi tazminat red kararını onadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Armağan YILMAZ
Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile ev sahibi mahkemelik oldu! Küf kokulu ev davası!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Ali Atay ile nişanlı olduğu süreçte annesi ve nişanlıyla birlikte yaşamak üzere Göktürk Ormanı içerisinde bulunan Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç'e ait bir ev kiralamıştı. İddiaya göre, evde ağır küf kokusu fark eden oyuncu durumu ev sahibine bildirmişti. Genç, duruma olumlu yaklaşmayınca sözleşmesini feshetmişti. Peşin ödediği parayı geri alamayan Hazal Kaya, 230 bin liralık icra takibi başlatıp ev sahibinin mal varlığına haciz konuldu.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile ev sahibi mahkemelik oldu! Küf kokulu ev davası!

MAĞDUR EDİLDİM

Hazal Kaya ve Başaran Ruhet Genç karşılıklı olarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ev sahibi Başaran Ruhet Genç sunduğu mahkemeye sunduğu dilekçede, maddi manevi zarara uğradığını, banka hesabını kullanamadığı için maaşını çekemediğini, haciz konulduğu için oto yollarını kullanamadığını büyük mağduriyet yaşatan Hazal Kaya'dan şikayetçi olduğunu ifade etti.

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile ev sahibi mahkemelik oldu! Küf kokulu ev davası!

ANNEMİN O EVDE YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ

Hazal Kaya mahkemeye sunduğu dilekçede, evin kiralanması sonucu manevi olarak yıprandığını, annesinin kanser hastalığını yeni atlatması ve astım hastalığından dolayı evde yaşamasının mümkün olmadığını ifade etti. Evin bir yıllık kirasını o tarihlerde ödediğini, durumu ev sahibine bildirdiğini olumlu sonuç alamayınca hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile ev sahibi mahkemelik oldu! Küf kokulu ev davası!

MAHKEME DAVAYI RED ETTİ
Mahkeme, Hazal Kaya'nın kira sözleşmesini küf nedeniyle haklı olarak feshedilmesinden dolayı manevi olarak zarara uğradığı ancak kira ilişkisinden dolayı uyuşmazlık bulunduğu, kişilik haklarına yönelik saldırı halinin olmadığını; manevi tazminat koşulların oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile ev sahibi mahkemelik oldu! Küf kokulu ev davası!

ÜST MAHEKEM KARARI ONADI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası taraflar dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

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