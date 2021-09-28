Ünlü oyuncu İlayda Alişan’ın yeğeni Ayşe Nil ile yürekleri ısıtan karesi!

Genç kuşağın başarılı isimleri arasında yer alan 25 yaşındaki ünlü oyuncu İlayda Alişan her hareketiyle adından söz ettiriyor. Dizi setinde tanışıp büyük bir aşk yaşadığı ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. Kariyeri ve ilişkisiyle her zaman göz önünde olan İlayda Alişan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Alişan, geçtiğimiz gün minik yeğeni Ayşe Nil ile yeni bir karesini takipçileriyle paylaştı. İşte İlayda Alişan'ın minik yeğeni Ayşe Nil ile yürekleri ısıtan paylaşımı…