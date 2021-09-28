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Haberler Galeri Ünlü oyuncu İlayda Alişan’ın yeğeni Ayşe Nil ile yürekleri ısıtan karesi!
Giriş Tarihi: 28.09.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 15:15

Ünlü oyuncu İlayda Alişan’ın yeğeni Ayşe Nil ile yürekleri ısıtan karesi!

Genç kuşağın başarılı isimleri arasında yer alan 25 yaşındaki ünlü oyuncu İlayda Alişan her hareketiyle adından söz ettiriyor. Dizi setinde tanışıp büyük bir aşk yaşadığı ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. Kariyeri ve ilişkisiyle her zaman göz önünde olan İlayda Alişan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Alişan, geçtiğimiz gün minik yeğeni Ayşe Nil ile yeni bir karesini takipçileriyle paylaştı. İşte İlayda Alişan'ın minik yeğeni Ayşe Nil ile yürekleri ısıtan paylaşımı…

Ünlü oyuncu İlayda Alişan’ın yeğeni Ayşe Nil ile yürekleri ısıtan karesi!

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayanlar ünlüler kervanına katılmışlardı.

Ünlü oyuncu İlayda Alişan’ın yeğeni Ayşe Nil ile yürekleri ısıtan karesi!

Dizideki aşklarını gerçek hayatta da devam ettiren çift, hayranlarına büyük sevinç yaşatmıştı.

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Ünlü oyuncu İlayda Alişan’ın yeğeni Ayşe Nil ile yürekleri ısıtan karesi!

Aşklarını bir süre sessiz sedasız yaşayan çiftin aşk yaşadıkları ise yaz başında Bodrum'daki tatillerinde ortaya çıkmıştı.

Ünlü oyuncu İlayda Alişan’ın yeğeni Ayşe Nil ile yürekleri ısıtan karesi!

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı uzun sürmemiş çift ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

Ünlü oyuncu İlayda Alişan’ın yeğeni Ayşe Nil ile yürekleri ısıtan karesi!

Birlikte yer aldıkları fotoğraflarını Instagram hesaplarından silen ikili, birbirlerini de sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.

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