Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
11:47
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’den şaşırtan evlilik açıklaması! “Acaba çok mu yaşlıyım”
Oynadığı rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kerem Bürsin, özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Melisa Tapan Sabancı ile ilişki yaşayan Kerem Bürsin, sosyal medyada oldukça merak ediliyor. Aşk hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Kerem Bürsin, herkesin merak ettiği evlilik sorularına cevap verdi. İşte ünlü oyuncunun çok şaşıracağınız 'evlilik' itirafı!