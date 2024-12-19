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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’den şaşırtan evlilik açıklaması! “Acaba çok mu yaşlıyım”
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:47

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’den şaşırtan evlilik açıklaması! “Acaba çok mu yaşlıyım”

Oynadığı rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kerem Bürsin, özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Melisa Tapan Sabancı ile ilişki yaşayan Kerem Bürsin, sosyal medyada oldukça merak ediliyor. Aşk hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Kerem Bürsin, herkesin merak ettiği evlilik sorularına cevap verdi. İşte ünlü oyuncunun çok şaşıracağınız 'evlilik' itirafı!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’den şaşırtan evlilik açıklaması! Acaba çok mu yaşlıyım

'Güneşi Beklerken' dizisiyle hayatımıza dahil olan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, işinin yanında özel hayatıyla da her daim çok konuşuluyor.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’den şaşırtan evlilik açıklaması! Acaba çok mu yaşlıyım

Kerem Bürsin'in bir süre önce Sabancı ailesinin torunlarından olan Melisa Tapan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’den şaşırtan evlilik açıklaması! Acaba çok mu yaşlıyım

Katıldığı bir programda ilişkisi hakkından sorular yanıtlayan Bürsin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum." İfadelerinde bulundu.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’den şaşırtan evlilik açıklaması! Acaba çok mu yaşlıyım

"ACABA ÇOK MU YAŞLIYIM"

Melisa Tapan ile kameralardan uzak bir ilişki yaşamaya başlayan Kerem Bürsin evlilik ve çocuk sorularına samimi bir şekilde cevap verdi.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’den şaşırtan evlilik açıklaması! Acaba çok mu yaşlıyım

Bürsin, herkesin merak ettiği soruya, "İster istemez insan düşünüyor tabii. Bazen şey de düşünüyorum acaba çok mu yaşlıyım. Şanslıysam herhalde olur. " açıklamasında bulundu.

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