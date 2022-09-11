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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Kubilay Aka'ya şantaj kıskacı! Kubilay Aka'yı çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler!
Giriş Tarihi: 11.09.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 07:34

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'ya şantaj kıskacı! Kubilay Aka'yı çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler!

Magazin gündemi yine bir şantaj olayı ile sarsıldı. Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ifşa korkusu ile şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı. Ünlü oyuncu Kubilay Aka'ya ulaşan şantajcılar genç oyuncunun müstehcen fotoğraf ve videolarını piyasaya süreceği şantajıyla önce 40 bin dolar para aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda, 'Aile hayatını bitireceğim' diyen şantajcılar ardından 60 bin dolar daha para istedi. Şantajcılara bu kez istediğini vermeyen Kubilay Aka soluğu savcılıkta aldı. İşte olayın ayrıntıları...

DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü oyuncu Kubilay Aka’ya şantaj kıskacı! Kubilay Aka’yı çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın geçtiğimiz nisan ayında telefonuna bir mesaj geldi. Mesajda ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar ve cinsel ilişki videoları vardı.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka’ya şantaj kıskacı! Kubilay Aka’yı çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler!

Söz konusu fotoğraf ve videoları sosyal medyada ifşa edeceğini söyleyen kimliği belirsiz şahıs, ünlü oyuncudan 40 bin dolar para talep etti.

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Ünlü oyuncu Kubilay Aka’ya şantaj kıskacı! Kubilay Aka’yı çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler!

Yayınlanan görüntülerle itibaren zedeleneceğini düşünen ünlü oyuncu kendisine gönderilen banka hesabına söz konusu parayı havale etti.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka’ya şantaj kıskacı! Kubilay Aka’yı çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler!

Yurtdışına ait başka bir numaradan geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuya yeniden mesaj geldi.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka’ya şantaj kıskacı! Kubilay Aka’yı çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler!

Mesajda yine ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen başka cinsel görüntüler ve aynı şantaj içerikli cümleler yer alıyordu.

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