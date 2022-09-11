Ünlü oyuncu Kubilay Aka’ya şantaj kıskacı! Kubilay Aka’yı çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler!

Giriş Tarihi: 11.09.2022 07:32
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
07:34
Magazin gündemi yine bir şantaj olayı ile sarsıldı. Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ifşa korkusu ile şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı. Ünlü oyuncu Kubilay Aka'ya ulaşan şantajcılar genç oyuncunun müstehcen fotoğraf ve videolarını piyasaya süreceği şantajıyla önce 40 bin dolar para aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda, 'Aile hayatını bitireceğim' diyen şantajcılar ardından 60 bin dolar daha para istedi. Şantajcılara bu kez istediğini vermeyen Kubilay Aka soluğu savcılıkta aldı. İşte olayın ayrıntıları...