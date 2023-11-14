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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Mahir Günşiray’ın acı günü! 26 yıllık eşi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 09:37

Ünlü oyuncu Mahir Günşiray’ın acı günü! 26 yıllık eşi hayatını kaybetti

Pek çok dizi ve filmde de rol alan tiyatro sanatçısı Mahir Günşiray, eşinin ölümüyle sarsıldı. Usta oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi, çocuk kitapları yazarı ve sahne tasarımcısı Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Mahir Günşiray’ın acı günü! 26 yıllık eşi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi, çocuk kitapları yazarı ve sahne tasarımcısı Claude Leon, hayata gözlerini yumdu.

Ünlü oyuncu Mahir Günşiray’ın acı günü! 26 yıllık eşi hayatını kaybetti

Mahir Günşiray'in acı kaybı hem kendisinin hem de Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya sayfasında yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

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Ünlü oyuncu Mahir Günşiray’ın acı günü! 26 yıllık eşi hayatını kaybetti

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotograf ve enstalasyon dehası; kocası Mahir Günşiray'ın yirmialtı yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı; kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel'in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı; Jean-Claude ve Nuria Leon'un sevgili biricik kızları; Laure ve Fabrice'in canı şahane espritüel kardeşi; Camille, Clemant ve Coline'nin tatlı halası, Lucille ve Alban'ın şeker teyzesi; tüm Leon ailesinin sevgilisi; Can Günşiray'ın cici annesi; Baluna'nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı; denizlerin meleği; -bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda-, onların hepsinin unutulmaz varlığı; ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil.

Çok büyük bir boşluk… tarifsiz bir acı… her zaman sıcak bedeninin kokusu… sevmeyi bilen… sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak."

Ünlü oyuncu Mahir Günşiray’ın acı günü! 26 yıllık eşi hayatını kaybetti

CLAUDE LEON GÜNŞİRAY KİMDİR?
1965 yılında Fransa'da dünyaya gözlerini açan Claude Leon Günşiray, Grenoble Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Fransa'da bazı sergilerde eserleri yer aldı.

Ünlü oyuncu Mahir Günşiray’ın acı günü! 26 yıllık eşi hayatını kaybetti

Türkiye'ye geldikten sonra Tiyatro Oyunevi'nde sahnelenen oyunların sahne tasarımını hazırladı. Çocuklar için sanat atölyeleri düzenledi.

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