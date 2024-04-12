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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oldu! Murat Ünalmış müjdeyi böyle verdi: Çifte bayram yaşadık!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 21:48

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oldu! Murat Ünalmış müjdeyi böyle verdi: Çifte bayram yaşadık!

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile dünyaevine girdi. Sade bir törenle dünyaevine giren Murat Ünalmış ile Albena İlieva'yla (Nutiye Akar)'dan sevindiren haber geldi. Murat Ünalmış ve eşi Albena İlieva, oğullarına kavuştu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. İşte Murat Ünalmış'ın o paylaşımı!

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oldu! Murat Ünalmış müjdeyi böyle verdi: Çifte bayram yaşadık!

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile hayatını birleştirdi.

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oldu! Murat Ünalmış müjdeyi böyle verdi: Çifte bayram yaşadık!

BEBEK MÜJDESİ GELMİŞTİ

Ünlü çiftten kısa süre önce bebek müjdesi geldi.

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Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oldu! Murat Ünalmış müjdeyi böyle verdi: Çifte bayram yaşadık!

OĞULLARI DÜNYAYA GELDİ

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde oğullarına kavuştu!

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oldu! Murat Ünalmış müjdeyi böyle verdi: Çifte bayram yaşadık!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI: BAYRAM ŞEKERİMİZ GELDİ!

Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla müjdeyi duyurdu. Ünalmış paylaşımının altına, "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" notunu ekledi.

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oldu! Murat Ünalmış müjdeyi böyle verdi: Çifte bayram yaşadık!

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile evlendi.

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