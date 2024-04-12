Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oldu! Murat Ünalmış müjdeyi böyle verdi: Çifte bayram yaşadık!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI: BAYRAM ŞEKERİMİZ GELDİ!

Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla müjdeyi duyurdu. Ünalmış paylaşımının altına, "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" notunu ekledi.