Giriş Tarihi: 12.04.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
21:48
Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oldu! Murat Ünalmış müjdeyi böyle verdi: Çifte bayram yaşadık!
Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile dünyaevine girdi. Sade bir törenle dünyaevine giren Murat Ünalmış ile Albena İlieva'yla (Nutiye Akar)'dan sevindiren haber geldi. Murat Ünalmış ve eşi Albena İlieva, oğullarına kavuştu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. İşte Murat Ünalmış'ın o paylaşımı!