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  • Ünlü oyuncu Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal

Ünlü oyuncu ile Çukur'un 'sı 'ın oğlunu görenler şaşırıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan usta oyuncular karakterine hayat veren İle Çukur'un 'sı 'ın evli olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Ercan Kesal büyük bir hayran kitlesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Fazilet Hanım karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nazan Kesal'ı şimdilerde Çocuk dizisinde Asiye Karasu olarak izliyoruz. 2005 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adında bir de çocukları var. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. Nazan Kesal oğlu ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 16:04
Ünlü oyuncu Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan usta oyuncular karakterine hayat veren İle Çukur'un 'sı 'ın evli olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Ercan Kesal büyük bir hayran kitlesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Fazilet Hanım karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nazan Kesal'ı şimdilerde Çocuk dizisinde Asiye Karasu olarak izliyoruz. 2005 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adında bir de çocukları var. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. Nazan Kesal oğlu ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Ünlü oyuncu Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal
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Ünlü oyuncu Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Ünlü oyuncu Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal
Ünlü oyuncu Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Ünlü oyuncu Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal
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