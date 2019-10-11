Ünlü oyuncu Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan usta oyuncular Fazilet Hanım karakterine hayat veren Nazan Kesal İle Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın evli olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal büyük bir hayran kitlesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Fazilet Hanım karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nazan Kesal'ı şimdilerde Çocuk dizisinde Asiye Karasu olarak izliyoruz. 2005 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adında bir de çocukları var. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. Nazan Kesal oğlu Poyraz Kesal ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...