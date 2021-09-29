Ünlü oyuncu Öykü Karayel göz kamaştırdı! ‘’Sanki hiç doğum yapmamış gibi’’

Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve ünlü şarkıcı Can Bonomo, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, birkaç ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Zaman zaman sosyal medyadan Roman'ın yüzü görünmeyen fotoğraflarını paylaşan Can Bonomo ile Öykü Karayel, geçtiğimiz günlerde Roman'ın yüzünü paylaşmış sosyal medyayı yıkmışlardı. Son olarak bir gecede boy gösteren çift sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Öykü Karayel güzelliğiyle herkesi büyülerken doğum kilolarından hızla kurtulduğu ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Öykü Karayel'in o paylaşımı…