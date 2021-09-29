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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Öykü Karayel göz kamaştırdı! ‘’Sanki hiç doğum yapmamış gibi’’
Giriş Tarihi: 29.09.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 15:53

Ünlü oyuncu Öykü Karayel göz kamaştırdı! ‘’Sanki hiç doğum yapmamış gibi’’

Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve ünlü şarkıcı Can Bonomo, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, birkaç ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Zaman zaman sosyal medyadan Roman'ın yüzü görünmeyen fotoğraflarını paylaşan Can Bonomo ile Öykü Karayel, geçtiğimiz günlerde Roman'ın yüzünü paylaşmış sosyal medyayı yıkmışlardı. Son olarak bir gecede boy gösteren çift sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Öykü Karayel güzelliğiyle herkesi büyülerken doğum kilolarından hızla kurtulduğu ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Öykü Karayel'in o paylaşımı…

Ünlü oyuncu Öykü Karayel göz kamaştırdı! ‘’Sanki hiç doğum yapmamış gibi’’

Ünlü oyuncu Öykü Karayel ile ünlü şarkıcı Can Bonomo, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Öykü Karayel göz kamaştırdı! ‘’Sanki hiç doğum yapmamış gibi’’

Geçtiğimiz nisan ayında ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına alarak büyük sevinç yaşamışlardı.

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Ünlü oyuncu Öykü Karayel göz kamaştırdı! ‘’Sanki hiç doğum yapmamış gibi’’

Herkesin aksine bebeklerinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen çift, geçtiğimiz günlerde kural bozarak bebekleri Roman'ın yüzünü takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Öykü Karayel göz kamaştırdı! ‘’Sanki hiç doğum yapmamış gibi’’

Büyük ilgi gören paylaşıma çok sayıda beğeni geldi.

Ünlü oyuncu Öykü Karayel göz kamaştırdı! ‘’Sanki hiç doğum yapmamış gibi’’

Oğulları Roman'ın, babası Can Bonomo'ya olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

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