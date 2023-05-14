Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Anneler Günü’nde GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalar yaptı! Pınar Altuğ: Sert ve kuralcı bir anneyim!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Anneler Günü'nde GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yaptı. Altuğ, 24 yaşında annesini kaybetmesiyle değişen hayatını, kızı Su ile iletişimlerini anlattı. Pınar Altuğ, 17 yaşında babasını, 24 yaşında ise annesi Selma Altuğ'u kaybetti. Ünlü oyuncu, "Hayata karşı daha sert oldum. Annemi kaybettikten sonra hayatımla ilgili tüm kararı ben vermek zorunda kaldım. Ya ağlayıp bir kenara çekilecektim ya da mücadele edecektim. Ben mücadele etmeyi tercih ettim. Bu da beni güçlü kıldı" dedi. Altuğ, kızı Su ile ilişkisini de şöyle anlattı: "Sert bir anneyim. Babası da benim gibi. Su hem benden hem de babasından çekinir."