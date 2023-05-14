Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Anneler Günü’nde GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalar yaptı! Pınar Altuğ: Sert ve kuralcı bir anneyim!

'Çocuklar Duymasın' dizisinin bu kadar sevileceğini düşünüyor muydunuz?

İlk iki bölümü çekerken ne yaptığımızı da çok bilmeden yaptık. Önümüzde senaryo, biz oynuyorduk sadece. Projenin bu kadar sevileceğini kimse hayal etmiyordu. Yapımcısından senaryosuna oyunculara kadar Çocuklar Duymasın'ın büyüsü vardı. Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Zeyno Günenç gibi usta oyuncularla oynadım. Bu açıdan çok şanslıydım ki, oyunculuğum daha iyi olsun diye bana hep destek oldular, asla dirsek atmadılar. Düşünsenize ben mankenlikten gelmiştim ve anne değildim o yıllarda. Ama dizide anne rolünü oynadım. Meltem karakterini canlandırmam kolay değildi, ama teknik ekipten oyunculara kadar herkesten yardım gördüm. Çocuklar Duymasın hem benim için hem de Türkiye için büyük bir şanstı. Çocukken izleyenler şimdi evlendi anne oldu mesela... Tekrarları o kadar çok yayınlandı ki Avrupa'da bu projeyi yapsaydım, kesin çok büyük paralar kazanırdım ve bir daha çalışmama gerek kalmazdı.