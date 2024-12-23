Ünlü oyuncu Selda Özbek anlattı: O günlerin kıymetini bilememişim!

-Nasılsınız, neler yapıyorsunuz?

İyiyim teşekkür ederim. Bir dijital kanala 10 bölümlük bir diziyi daha yeni bitirdim. Onun dışında görüşmeler devam ediyor. Bu sene tiyatroya ara verdim çünkü bu yoğunlukta her şeye birden yetişmek biraz zor olduğu için ona ara verdim. Onun dışında çoluk çocuk, ev, yaşam, hayat devam ediyor.

ÇOK ÇEKİNGEN BİR ÇOCUKTUM, KENDİ SES TONUMU BİLE HATIRLAMIYORUM

-Çocukluğunuzdan başlayalım… İzmir'de doğup büyüdüğünüz bir çocukluk/gençlik dönemi. Nasıl bir çocuktunuz, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

İzmir'de doğdum büyüdüm. Babamı çok erken yaşta kaybettim. Bir ağabeyim var. İşte bir annem bir ağabeyim biz çok küçük bir aileydik yani. İzmir'den ben 18 yaşında üniversiteyi kazanınca ayrıldım. Aslında lisede falan çok çok çekingen bir çocuktum. Yani çok içime kapanıktım, kendi ses tonumu bile hatırlayamıyorum. Böyle bir şey sorduklarında "Hı hı" falan derdim "Evet" yerine bile yani. Çok içine kapanık çok çekingen bir çocuktum her zaman. Öyle bir çocuk nasıl oyuncu olmaya karar verdi diye bir şey geliyor ondan sonra. Geçenlerde Yeşilçam ustalarımızdan birinin bir lafını duydum, "Ne kadar güzel ya bu, sanki benim için de söylüyor bunu" dedim. Demişti ki, "Oyunculuk utangaç insanların çığlığıdır." Ve aldım kabul ettim bu lafı ben. Bir dönüşüm geçirmişim ben ve oyunculuk da bana bu konuda acayip yardım etmiş. Şimdi geriye dönüp baktığımda öyle görüyorum.

HER ŞEYİ GÖZE ALDIM VE O OKULU BIRAKTIM

-Oyuncu olmaya karar verdiğiniz anı hatırlıyor musunuz peki? Ne oldu da "Oyuncu olmalıyım" dediniz?

Aslında benim ilk üniversitemden Halk Eğitim Merkezi'ne gitmiştim Antalya'da. Orada çok amatör olarak bir oyun sahneledik biz. O zamanın seyircisi de bambaşkaydı böyle kapı baca yıkılıyordu bir amatör tiyatro için yani. Sonra o sahneyi çok sevdim ben, o okulu bıraktım. "Yok, ben oyuncu olmak istiyorum" dedim. Yani her şeyi göze aldım, o okulu bıraktım, sadece sınava hazırlandım, ondan sonra da işte gittim kazandım ve oldu.