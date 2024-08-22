Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
10:07
Ünlü oyuncu Sinem Kobal doğa ile iç içe! “Her zaman sade ve zarif”
37 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal, doğa ile baş başa olduğu anları paylaştı. Doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu uzun bir aradan sonra 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıllık bir evliliği alan Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile daha çok zaman geçirmek için bir süre işine ara verdi. Dönüşü muhteşem olan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak "Kaptan, mükemmel noktayı bulduk" notuyla yaptığı doğa paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Güzelliği ve doğallığı ise dikkatlerden kaçmadı.