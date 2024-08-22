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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Sinem Kobal doğa ile iç içe! “Her zaman sade ve zarif”
Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:07

Ünlü oyuncu Sinem Kobal doğa ile iç içe! “Her zaman sade ve zarif”

37 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal, doğa ile baş başa olduğu anları paylaştı. Doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu uzun bir aradan sonra 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıllık bir evliliği alan Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile daha çok zaman geçirmek için bir süre işine ara verdi. Dönüşü muhteşem olan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak "Kaptan, mükemmel noktayı bulduk" notuyla yaptığı doğa paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Güzelliği ve doğallığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal doğa ile iç içe! Her zaman sade ve zarif

Sinem Kobal, kamp kaçamağından yeni paylaşımlar yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Kaptan, mükemmel noktayı bulduk" notu ekledi.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal doğa ile iç içe! Her zaman sade ve zarif

8 yıl önce hayatını yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarıyla da anneliği tatmıştı. Bu süreçte kariyerine ara veren Sinem Kobal, son zamanlarda dönüş sinyalleri veriyordu.

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Ünlü oyuncu Sinem Kobal doğa ile iç içe! Her zaman sade ve zarif

Sinem Kobal'dan uzun zaman sonra setten peş peşe paylaşımlar yaptı.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal doğa ile iç içe! Her zaman sade ve zarif

Güzel oyuncu Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak. Sinem Kobal, 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde, savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan 'Elif'i oynayacak.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal doğa ile iç içe! Her zaman sade ve zarif

Sinem Kobal, yeni filmi Her Şeyin Başı Merkür'ün setinden peş peşe paylaşımlar yaptı. Takipçilerine müjdeli haber veren Sinem Kobal'ın neşeli hallerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

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