Ünlü oyuncu Sinem Kobal doğa ile iç içe! “Her zaman sade ve zarif”

Güzel oyuncu Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak. Sinem Kobal, 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde, savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan 'Elif'i oynayacak.