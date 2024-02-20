Giriş Tarihi: 20.02.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
20:43
Ünlü oyuncu Sinem Kobal makyajsız halini paylaştı! İşte Sinem Kobal’in o pozu!
'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçtu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, ailesiyle tatilin tadını çıkardı. Ünlü oyuncu Sinem Kobal da güzelliğini sergilediği sahil pozlarıyla büyük beğeni topladı. Her paylaşımıyla olay olan Sinem Kobal, bugün sosyal medyada makyajsız hallerini paylaştı. Ünlü oyuncuya övgü yağdı. İşte Sinem Kobal'ın o makyajsız halleri!