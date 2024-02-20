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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Sinem Kobal makyajsız halini paylaştı! İşte Sinem Kobal’in o pozu!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 20:43

Ünlü oyuncu Sinem Kobal makyajsız halini paylaştı! İşte Sinem Kobal’in o pozu!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçtu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, ailesiyle tatilin tadını çıkardı. Ünlü oyuncu Sinem Kobal da güzelliğini sergilediği sahil pozlarıyla büyük beğeni topladı. Her paylaşımıyla olay olan Sinem Kobal, bugün sosyal medyada makyajsız hallerini paylaştı. Ünlü oyuncuya övgü yağdı. İşte Sinem Kobal'ın o makyajsız halleri!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal makyajsız halini paylaştı! İşte Sinem Kobal’in o pozu!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp tatile gitti.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal makyajsız halini paylaştı! İşte Sinem Kobal’in o pozu!

POZLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Ünlü oyuncu ve eşi sosyal medyada yayınladıkları pozlarla büyük beğeni topladı.

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Ünlü oyuncu Sinem Kobal makyajsız halini paylaştı! İşte Sinem Kobal’in o pozu!

YENİ PAYLAŞIMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Her paylaşımıyla olay olan Sinem Kobal, bu kez yeni paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal makyajsız halini paylaştı! İşte Sinem Kobal’in o pozu!

SIFIR MAKYAJ POZ VERDİ

Tatil dönüşü paylaşımlarına devam eden Sinem Kobal bu defa sıfır makyaj pozlarıyla doğal güzelliğini konuşturdu.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal makyajsız halini paylaştı! İşte Sinem Kobal’in o pozu!

İŞTE MAKYAJSIZ SİNEM KOBAL!

Her paylaşımıyla olay olan Sinem Kobal, bugün sosyal medyada makyajsız hallerini paylaştı. Ünlü oyuncuya övgü yağdı. İşte Sinem Kobal'ın o makyajsız halleri!

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