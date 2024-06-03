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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesi olay oldu! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Yaktın geçtin!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 22:31

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesi olay oldu! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Yaktın geçtin!

14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu. Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarından tanıdığımız 36 yaşındaki Sinem Kobal, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Ünlü oyuncu, bugün bir derginin düzenlediği organizasyona katıldı. Ünlü oyuncunun giydiği elbise sosyal medyada büyük beğeni kazandı. İşte Sinem Kobal'ın kırmızılar içinde o paylaşımları!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesi olay oldu! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Yaktın geçtin!

14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesi olay oldu! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Yaktın geçtin!

SOSYAL MEDYAYI DA AKTİF KULLANIYOR

Kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

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Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesi olay oldu! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Yaktın geçtin!

ETKİNLİKTE BOY GÖSTERDİ

Her paylaşımıyla ilgi odağı olan oyuncu, bu kez bir derginin düzenlediği etkinlikte boy gösterdi.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesi olay oldu! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Yaktın geçtin!

POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, etkinlikte kırmızı elbiseyi tercih ederken pozlarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesi olay oldu! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Yaktın geçtin!

BEĞENİLEN KIRMIZI ELBİSESİNE YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun kırmızı elbise içerisindeki pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

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