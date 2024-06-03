Giriş Tarihi: 03.06.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
22:31
Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesi olay oldu! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Yaktın geçtin!
14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu. Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarından tanıdığımız 36 yaşındaki Sinem Kobal, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Ünlü oyuncu, bugün bir derginin düzenlediği organizasyona katıldı. Ünlü oyuncunun giydiği elbise sosyal medyada büyük beğeni kazandı. İşte Sinem Kobal'ın kırmızılar içinde o paylaşımları!