Ünlü oyuncu Songül Öden imaj değişikliğiyle yok artık dedirtti! İşte Songül Öden'in son hali...

Tiyatro ile başlayan oyunculuk kariyerine birçok dizi ve sinema filmini de ekleyen Songül Öden son dönemin en çok merak edilen isimlerinden Ferhunde Hanımlar, Gümüş, Havada Bulut gibi dizilerde rol alan Songül Öden güzelliği ile de dikkat çekiyor. Bir dönem yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakteri ile hayranlarının beğenisini alan Songül Öden sosyal medyadan da takip edilen isimler arasında. Songül Öden sık sık hayranlarıyla paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak katıldığı bir galada yeni imajı ile gündeme bomba gibi düşen Songül Öden kısacık kestirdiği saçlarını Instagram'dan da paylaştı. Songül Öden'in yeni haline beğeni ve yorum yağdı. Saç rengini ve modelini değiştiren Songül Öden adeta bambaşka biri haline dönüştü. İşte çok beğenilen Songül Öden'in yeni imajı ile yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...