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  • Ünlü oyuncu Songül Öden imaj değişikliğiyle yok artık dedirtti! İşte Songül Öden'in son hali...

Ünlü oyuncu imaj değişikliğiyle yok artık dedirtti! İşte ...

Tiyatro ile başlayan oyunculuk kariyerine birçok dizi ve sinema filmini de ekleyen son dönemin en çok merak edilen isimlerinden Ferhunde Hanımlar, Gümüş, Havada Bulut gibi dizilerde rol alan Songül Öden güzelliği ile de dikkat çekiyor. Bir dönem yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakteri ile hayranlarının beğenisini alan Songül Öden sosyal medyadan da takip edilen isimler arasında. Songül Öden sık sık hayranlarıyla paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak katıldığı bir galada ile gündeme bomba gibi düşen Songül Öden kısacık kestirdiği saçlarını 'dan da paylaştı. Songül Öden'in yeni haline beğeni ve yorum yağdı. Saç rengini ve modelini değiştiren Songül Öden adeta bambaşka biri haline dönüştü. İşte çok beğenilen ile yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 16:09
Ünlü oyuncu Songül Öden imaj değişikliğiyle yok artık dedirtti! İşte Songül Öden'in son hali...

Tiyatro ile başlayan oyunculuk kariyerine birçok dizi ve sinema filmini de ekleyen son dönemin en çok merak edilen isimlerinden Ferhunde Hanımlar, Gümüş, Havada Bulut gibi dizilerde rol alan Songül Öden güzelliği ile de dikkat çekiyor. Bir dönem yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakteri ile hayranlarının beğenisini alan Songül Öden sosyal medyadan da takip edilen isimler arasında. Songül Öden sık sık hayranlarıyla paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak katıldığı bir galada ile gündeme bomba gibi düşen Songül Öden kısacık kestirdiği saçlarını 'dan da paylaştı. Songül Öden'in yeni haline beğeni ve yorum yağdı. Saç rengini ve modelini değiştiren Songül Öden adeta bambaşka biri haline dönüştü. İşte çok beğenilen ile yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Songül Öden imaj değişikliğiyle yok artık dedirtti! İşte Songül Öden'in son hali...

ALMEDA ABAZİ

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Ünlü oyuncu Songül Öden imaj değişikliğiyle yok artık dedirtti! İşte Songül Öden'in son hali...
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Ünlü oyuncu Songül Öden imaj değişikliğiyle yok artık dedirtti! İşte Songül Öden'in son hali...

FAHRİYE EVCEN

Ünlü oyuncu Songül Öden imaj değişikliğiyle yok artık dedirtti! İşte Songül Öden'in son hali...
Ünlü oyuncu Songül Öden imaj değişikliğiyle yok artık dedirtti! İşte Songül Öden'in son hali...

EMİNA JAHOVİĆ

Ünlü oyuncu Songül Öden imaj değişikliğiyle yok artık dedirtti! İşte Songül Öden'in son hali...
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