Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün okuduğu işi yapacak! Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün asıl mesleğine dönüyor...

Oynadığı dizilerle ismi ülke sınırlarını aşan Tuba Büyüküstün güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Tuba Büyüküstün aşk hayatı ve sık sık değiştirdiği imajı ile gündemden düşmüyor. Hayran kitlesi oldukça geniş olan Tuba Büyüküstün'ün oynadığı diziler yurt dışından çok fazla rağbet görüyor. Önce bir reklam filmiyle başlayan oyunculuk kariyerini, izlenme rekorları kıran dizilerle sürdüren Tuba Büyüküstün, yüksek öğrenim gördüğü asıl mesleğine geri dönüyor. Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün'ün gerçek mesleğini duyanlar çok şaşırıyor. Tuba Büyüküstün'ün yeni işini bir süredir Londra'da oğlu Can ile yaşayan oyuncu arkadaşı Esra Akkaya duyurdu. İşte Tuba Büyüküstün'ün gerçek mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin gerçek meslekleri...