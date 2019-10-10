Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün okuduğu işi yapacak! Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün asıl mesleğine dönüyor...

Ünlü oyuncu okuduğu işi yapacak! Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün asıl mesleğine dönüyor...

Oynadığı dizilerle ismi ülke sınırlarını aşan güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Tuba Büyüküstün aşk hayatı ve sık sık değiştirdiği imajı ile gündemden düşmüyor. Hayran kitlesi oldukça geniş olan Tuba Büyüküstün'ün oynadığı diziler yurt dışından çok fazla rağbet görüyor. Önce bir reklam filmiyle başlayan oyunculuk kariyerini, izlenme rekorları kıran dizilerle sürdüren Tuba Büyüküstün, yüksek öğrenim gördüğü asıl mesleğine geri dönüyor. Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün'ün gerçek mesleğini duyanlar çok şaşırıyor. Tuba Büyüküstün'ün yeni işini bir süredir 'da oğlu Can ile yaşayan oyuncu arkadaşı duyurdu. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:33
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün okuduğu işi yapacak! Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün asıl mesleğine dönüyor...

Oynadığı dizilerle ismi ülke sınırlarını aşan güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Tuba Büyüküstün aşk hayatı ve sık sık değiştirdiği imajı ile gündemden düşmüyor. Hayran kitlesi oldukça geniş olan Tuba Büyüküstün'ün oynadığı diziler yurt dışından çok fazla rağbet görüyor. Önce bir reklam filmiyle başlayan oyunculuk kariyerini, izlenme rekorları kıran dizilerle sürdüren Tuba Büyüküstün, yüksek öğrenim gördüğü asıl mesleğine geri dönüyor. Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün'ün gerçek mesleğini duyanlar çok şaşırıyor. Tuba Büyüküstün'ün yeni işini bir süredir 'da oğlu Can ile yaşayan oyuncu arkadaşı duyurdu. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün okuduğu işi yapacak! Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün asıl mesleğine dönüyor...

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün okuduğu işi yapacak! Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün asıl mesleğine dönüyor...

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün okuduğu işi yapacak! Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün asıl mesleğine dönüyor...

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün okuduğu işi yapacak! Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün asıl mesleğine dönüyor...

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün okuduğu işi yapacak! Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün asıl mesleğine dönüyor...

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün okuduğu işi yapacak! Oyuncu olarak tanıdığımız Tuba Büyüküstün asıl mesleğine dönüyor...

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

BİZE ULAŞIN