Giriş Tarihi: 17.03.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
06:37
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na hayatı dar etti! Almanya’dan Türkiye’ye uzanan “Cinsel hastalık kap, geber” mesajları! Saplantılı takipçiyle başı dertte!
Sosyal medyada kendisine hakaret ve tehdit dolu mesajlar atan kadın takipçisi, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na hayatı dar etti. İddiaya göre yurt dışında yaşayan Derya Ö, kafaya taktığı oyuncuya "Her gün ölmeni, cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Allah belanı versin. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun" şeklinde birçok kez mesajlar attı. Hayatının şokunu yaşayan oyuncu soluğu savcılıkta aldı. İşte olayın merak edilen tüm detaylar…