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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na hayatı dar etti! Almanya’dan Türkiye’ye uzanan “Cinsel hastalık kap, geber” mesajları! Saplantılı takipçiyle başı dertte!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 06:37

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na hayatı dar etti! Almanya’dan Türkiye’ye uzanan “Cinsel hastalık kap, geber” mesajları! Saplantılı takipçiyle başı dertte!

Sosyal medyada kendisine hakaret ve tehdit dolu mesajlar atan kadın takipçisi, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na hayatı dar etti. İddiaya göre yurt dışında yaşayan Derya Ö, kafaya taktığı oyuncuya "Her gün ölmeni, cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Allah belanı versin. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun" şeklinde birçok kez mesajlar attı. Hayatının şokunu yaşayan oyuncu soluğu savcılıkta aldı. İşte olayın merak edilen tüm detaylar…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na hayatı dar etti! Almanya’dan Türkiye’ye uzanan “Cinsel hastalık kap, geber” mesajları! Saplantılı takipçiyle başı dertte!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun başı, sosyal medya sapığıyla fena halde dertte… İddiaya göre ünlü oyuncunun yurt dışında yaşayan takipçisi Derya Ö.(40), Kaygılaroğlu'na musallat oldu. Derya Ö. tarafından tehdit ve hakaret dolu mesajlar alan ünlü oyuncu, dayanamadı. Korku ve panikle savcılığa başvuran Kaygılaroğlu takipçisiyle davalık oldu.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na hayatı dar etti! Almanya’dan Türkiye’ye uzanan “Cinsel hastalık kap, geber” mesajları! Saplantılı takipçiyle başı dertte!

"CİNSEL HASTALIK KAPMANI, ÖLMENİ DİLİYORUM"

İddiaya göre Almanya'da yaşayan Derya Ö, Uraz Kaygılaroğlu'na kafayı taktı. Ünlü oyuncuyu sıkı takibe alan kadın, 5 Haziran 2023 günü Kaygılaroğlu'na destan gibi bir mesaj attı.ı.

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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na hayatı dar etti! Almanya’dan Türkiye’ye uzanan “Cinsel hastalık kap, geber” mesajları! Saplantılı takipçiyle başı dertte!

"Cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Ölmeni diliyorum her gün. Senin psikopat olduğunu herkese söylüyorum. Beni yok etmeye çalıştın, benden intikam aldın. Yaptığında bir b*k olsa, ne biçim adamsın sen" şeklindeki mesajları gören ünlü oyuncu büyük şok yaşadı.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na hayatı dar etti! Almanya’dan Türkiye’ye uzanan “Cinsel hastalık kap, geber” mesajları! Saplantılı takipçiyle başı dertte!

BABALIĞINDAN VURDU, BELA OKUDU

Yazdıkları bununla da bitmeyen Derya Ö., iddiaya göre devamında "Haftada bir çocuğunu görüp reklam yapıyorsun, insanlar seni iyi baba zannediyor.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na hayatı dar etti! Almanya’dan Türkiye’ye uzanan “Cinsel hastalık kap, geber” mesajları! Saplantılı takipçiyle başı dertte!

Hayvanlar bile senin gibi değil. Paran var diye her şeyi yapabileceğini zannediyorsun, Türkiye'nin pisliğisin, yurt dışında sana kimse bakmaz. Bana travmalar yaşattığını farkında mısın? Allah belanı versin. Hayatında hiç bir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun" şeklindeki mesajlarını sürdürdü.

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