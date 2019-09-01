Ünlü oyuncu Vildan Atasever: "Hüzün bizi olgunlaştırıyor"

Türk geleneksel sanatlarındaki usta-çırak ilişkisi aslında, hayatı, varoluşu öğrenme geleneğini de içine alır. Usta çırağına, rehber öğrencisine sadece mevzubahis olan sanatın sırlarını, detaylarını değil, yaşam gayesini ve maksadını, kendi ruhuyla kurması gereken irtibatın püf noktalarını ve sabrı da öğretir. Tezhip, hat, ebru ve özellikle de hat sanatı da ince işçiliğin yanında, sabırla, iğneyle kuyu kazarak hem sanatta ve ruhta olgunlaşmayı öğretir... Nihayetinde geleneksel sanatlarımız, insan olarak varoluşumuzla, Yaratıcı'yla olan irtibatımıza ilişkin çok şey söyler. Son yıllarda geleneksel sanatlara ilginin arttığı biliniyor.