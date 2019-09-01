Ünlü oyuncu Vildan Atasever: "Hüzün bizi olgunlaştırıyor"

- Filmde sizi hiç hat çalışırken görmüyoruz. Ama hat dersi almışsınız o dünyayı hissetmek için. Nasıl oldu o süreç?

- Benim hat sanatıyla ilişkim tevafuk oldu açıkçası. O dönem okçuluk dersleri alıyordum. Vakıfta okçuluk dersi aldığım hocama hat sanatı da öğrenmek istediğimi söyledim. Sonra bu filmin teklifi geldi Murat (Pay) Bey'den. Ardından filmin de hat danışmanı olan Cavide Pala ile tanıştık. Üç ay kadar çalıştım ama tabii ki bu hat sanatını öğrenmeniz için yeterli değil. Ama o dünyanın kodlarını anlamak için bir giriş sadece. Ayrıca hat danışmanımız ve hocamız Cavide Hanım'dan sadece hat sanatına ilişkin bilgileri değil, ondaki güzel halleri izleyerek filmdeki Selma karakterine de çalıştım. Gerçek bir İstanbul hanımefendisi...