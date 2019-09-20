Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni hali inanılmaz!

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi her zaman başarıyor. 110 kilodan 52 kiloya düşen 44 yaşındaki oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle inanılmaz. Verdiği kilolar sonrasında bambaşka bir görüntüye kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu takipçilerinin büyük beğenisini aldı. Yeşim Ceren Bozoğlu son yaptığı paylaşım da hayranlarından gelen iltifatlara teşekkür etti. Ünlü oyuncunun katıldığı son etkinlikte büyük beğeni aldı. Yeşim Ceren Bozoğlu takipçilerine böyle teşekkür etti: Konuşmam üzerine çok değerli, çok özel mesajlar geliyor sizden... Çok ama çok mutlu oluyorum. Güzel sözleriniz ve farkındalığınızda küçücük de olsa bir katkı sağlamak müthiş mutlu ediyor beni. Hayat bilgisine dair küçük bir ek öyleyse: İnsanoğlunun iki temel dürtüsü var malumunuz... Acıdan kaçmak, hazza koşmak. Bu seçim hayat amacımızı şekillendiren en kilit motivasyon. Bir düşünün: Sabah kalktığınızda sevdiğiniz aşık olduğunuz bir hale, duruma, işe, insana koşarken hissettiklerinizle, sizi üzen, kendinizi değersiz önemsiz hissettiren, size acı veren bir hale adım atarken hissettikleriniz bir mi? Muhtemel değil… Ve muhtemelen sizde bunun size ait bir seçim değil, şartların, olayların, hayatın sizi mecbur ettiği bir durum olduğuna inanıyorsunuz? Tam da bu noktada hayatı nasıl tanımladığımız sorusu giriyor devreye. Hayat sizin için ne ifade ediyor? Hayat bir sınav mı? Bir lunapark mı? Bir oyun mu? Bir savaş? Bir rüya? Buradaki algımızı fark etmek ve bu algıyı seçmek hayattaki en önemli seçimimiz. Kendi senaryomuzun türüne karar vermiş oluyoruz böylelikle. Kuantum fiziğinde basit ve temel bir kural var malumunuz. Gözlemleyen gözlemleneni değiştiriyor. Sevgi ve neşe ile yaklaştığımız bize aynı enerjiyi geri yansıtıyor. Negatifte öyle. Ayna prensibi gibi. Yani anneannelerimizin çiçekler açsın diye onlarla konuşurken bir bildiği varmış meğer… O yüzden hayatımızın ne tür bir senaryo olacağına bilinçle, kalbimiz ve ruhumuzla bir Karar verip, odağımızı eylemlerimizi oraya yönlendirmemiz çok ama çok önemli. Hayatta en pahalı, en lüks şey Zaman onu doğru değerlendirmek de hayat memat meselesi… Soru şu: Sizin hayat senaryonuzun türü hangisi? Ve memnun musunuz bu türden?