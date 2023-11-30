Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı! Ozan Akbaba çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Ozan Akbaba, yıllar önce çekilen bu nostaljik fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Akbaba'nın, 'Terekeme balaları' notunu düştüğü karesine beğeni yağdı. Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler... Bige Önal Afra Saraçoğlu Tamer Karadağlı İrem Derici Zafer Algöz Merve Boluğur Merve Boluğur Merve Boluğur Serenay Sarıkaya Mert Yazıcıoğlu Elinde buket dolusu çiçeklerle poz veren bu tatlı kız bakın kim... Ünlü oyuncu Aslı Enver'den başkası değil... Meryem Uzerli Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı? Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı 'Canım Annem... Gölköy bizimken...' notu ile paylaştı. Henüz 8 yaşındayken yanında köpeği ile objektife gülümseyen bu çocuğu tanıyabildiniz mi? O ufaklık, ekranlarda fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy'un ta kendisi! Kaan Yıldırım Beril Pozam Şebnem Bozoklu Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Mavi gözleri, tombik elleri, siyah pabuçları ile etrafını seyreden bu bebeği tanıdınız mı? O şimdilerde yaptığı her açıklamasıyla gündem yaratan çok ünlü bir isim... Fotoğraftaki bebek Hülya Avşar... Avşar kızı Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Tombik Hülya' notunu düştü... Bacak bacak üstüne atarak oturan bu kız çocuğu bakın kim? Özge Borak 'Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki 'hadi gidin evinizin önünde oynayın' denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin.. İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet, kulaklar kepçe... Ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n'aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler' Kenan İmirzalıoğlu Objektife poz veren altın sarısı saçlı bu çocuğu tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü bir isim... Uraz Kaygılaroğlu Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait bu kareyi 'Balıkesir 52 Evler, Beko ve Miçoların evin altındaki park yeni yapılmış yeşermemiş bile...' notu ile Instagram sayfasında paylaştı..., Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı? Fotoğraftaki kişi Rıza Kocaoğlu'nun ta kendisi. Esmer güzeli oyuncu, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı. Bergüzar Korel Kıvır kıvır saçları, zümrüt yeşili gözleriyle objektife gülümseyen kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki küçük kız Birce Akalay'dan başkası değil! Bu fotoğrafı 'Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı sağolsun... 80'ler Bursa'sı..Akbıyık Mahallesi... Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi' notuyla yayınlayan ünlü isim ise şimdilerin sevilen komedyeni... Ata Demirer