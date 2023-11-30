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Haberler Galeri Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı! Ozan Akbaba çocukluk fotoğrafını paylaştı!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 15:51

Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı! Ozan Akbaba çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile ekranlara damga vurmuştu. Sinema filmleri ve dizilerde başarılı performanse sergileyen ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı.

Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı! Ozan Akbaba çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Ozan Akbaba, yıllar önce çekilen bu nostaljik fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı! Ozan Akbaba çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Akbaba'nın, "Terekeme balaları" notunu düştüğü karesine beğeni yağdı.

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Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı! Ozan Akbaba çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı! Ozan Akbaba çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Bige Önal

Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı! Ozan Akbaba çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Afra Saraçoğlu

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