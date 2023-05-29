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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan genç eşi güzelliğiyle dikkat çekti! "Soğan doğrarken evlenme teklifi etti..."
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:24

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan genç eşi güzelliğiyle dikkat çekti! "Soğan doğrarken evlenme teklifi etti..."

Uzun zamandır magazinden uzak olsa da sahnelerin aranılan isimlerinden olmaya devam eden şarkıcı Ayhan Aşan geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmiş, yakın zamanda sağlık sorunları yaşadığını dile getirmişti. Ayhan Aşan genç eşi Ayla Aşan ile objektiflere poz vermişti. 2. Sayfa programına konuk olan Ayhan Aşan ve eşi Ayla Aşan sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Ayhan Aşan'ın eşi Ayla Aşan güzelliğiyle dikkat çekti. Ayla Aşan, evlilik teklifini mutfakta soğan doğrarken aldığını itiraf etti... İşte Ayhan Aşan'ın eşi Ayla Aşan...

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan genç eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Soğan doğrarken evlenme teklifi etti...

Eski eşini koronavirüsten kaybeden Ayhan Aşan son olarak Nişantaşı'nda genç eşi Ayla Aşan ile görüntülenmişti. Ayhan Aşan yakın zamanda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti. Sahnelere geri döneceğini belirten Ayhan Aşan bugün 2. Sayfa'nın konuğu oldu.

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan genç eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Soğan doğrarken evlenme teklifi etti...

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan, geçtiğimiz günlerde eşi Ayla Aşan ile Nişantaşı City's'de objektiflere takılmıştı.

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Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan genç eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Soğan doğrarken evlenme teklifi etti...

Basın mensuplarıyla konuşmayı ihmal etmeyen müzisyen, tiroid ameliyatı olduğunu söyleyerek; şu ifadeleri kullanmıştı:

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan genç eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Soğan doğrarken evlenme teklifi etti...

Çalışmalarımıza ameliyat yüzünden ara verdik. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum.

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan genç eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Soğan doğrarken evlenme teklifi etti...

Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak. Ani bir ameliyat oldu. Beklemediğim bir şeydi. Check-Up yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. 2-3 cm'lik kitleydi. Acil olarak aldırdık.

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