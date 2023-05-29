Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:24

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan genç eşi güzelliğiyle dikkat çekti! "Soğan doğrarken evlenme teklifi etti..."

Uzun zamandır magazinden uzak olsa da sahnelerin aranılan isimlerinden olmaya devam eden şarkıcı Ayhan Aşan geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmiş, yakın zamanda sağlık sorunları yaşadığını dile getirmişti. Ayhan Aşan genç eşi Ayla Aşan ile objektiflere poz vermişti. 2. Sayfa programına konuk olan Ayhan Aşan ve eşi Ayla Aşan sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Ayhan Aşan'ın eşi Ayla Aşan güzelliğiyle dikkat çekti. Ayla Aşan, evlilik teklifini mutfakta soğan doğrarken aldığını itiraf etti... İşte Ayhan Aşan'ın eşi Ayla Aşan...