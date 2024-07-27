Giriş Tarihi: 27.07.2024 17:08
Ünlü şarkıcı çocuk yaşta anne olmuştu... Safiye Soyman'ın hayatı yürek burkuyor! Henüz 14 yaşındayken...
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın hayatı oğlu Harun Akaröz'ün hayatını kaybetmesi ardından bir kez daha gündeme geldi. Filmleri aratmayan hikayesi ile öğrenenleri hüzne boğan usta sanatçı, paylaştığı nostaljik fotoğraflarla hikayesini gözler önüne serdi. Henüz 14 yaşındayken anne olan Safiye Soyman'ın oğlu ve kızı Ümran Akaröz ile paylaşımları takipçilerini duygulandırıyor. 63 yaşındaki sanatçı, 20 yılı aşkın süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlunu kaybedince film şeridi gibi hayatı yeniden gündem oldu. İşte, sevenlerine duygusal anlar yaşatan Safiye Soyman'ın hayat hikayesi...