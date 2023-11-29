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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! 'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılıyordu...
Giriş Tarihi: 29.11.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 14:19

Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! 'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılıyordu...

"Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" gibi pek çok adlı eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı, tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! ’Bayan Kahkaha’ lakabıyla anılıyordu...

Bir dönem 'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan Güzide Kasacı'dan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti.

Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! ’Bayan Kahkaha’ lakabıyla anılıyordu...

Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Bağcılar'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

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Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! ’Bayan Kahkaha’ lakabıyla anılıyordu...

Güzide Kasacı kimdir?

1929'da İstanbul'da doğdu.Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Belediyesi Konservatuvarını 3 senede tamamlayarak mezun oldu.

Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! ’Bayan Kahkaha’ lakabıyla anılıyordu...

Kasacı, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katıldı.Sesiyle büyük beğeni kazanan sanatçı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.

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