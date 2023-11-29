Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! ’Bayan Kahkaha’ lakabıyla anılıyordu...

Bir dönem 'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan Güzide Kasacı'dan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti. Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Bağcılar'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Güzide Kasacı kimdir? 1929'da İstanbul'da doğdu.Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Belediyesi Konservatuvarını 3 senede tamamlayarak mezun oldu. Kasacı, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katıldı.Sesiyle büyük beğeni kazanan sanatçı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.