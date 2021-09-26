Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Hadise pembe elbisesiyle göz doldurdu! İtalya’da olan Hadise’den yepyeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 26.09.2021 21:22 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 21:27

Ünlü şarkıcı Hadise pembe elbisesiyle göz doldurdu! İtalya’da olan Hadise’den yepyeni paylaşım!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, bir mücevher markasının daveti üzerine Milano'ya gitti. Burada gövde gösterisi yapan Hadise'nin güzelliği sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcı Hadise, bugün yaptığı yeni paylaşımla yine adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı pembe elbisesiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekerken, takipçilerinin de beğenisini kazandı. İşte İtalya'da olan ünlü sanatçının ses getiren o paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Hadise pembe elbisesiyle göz doldurdu! İtalya’da olan Hadise’den yepyeni paylaşım!

Sadece ortaya koyduğu işlerle değil, aynı zamanda aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımı yine çok ses getirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise pembe elbisesiyle göz doldurdu! İtalya’da olan Hadise’den yepyeni paylaşım!

Hadise, marka elçisi olduğu bir mücehver markası için Milano'ya uçmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü şarkıcı Hadise pembe elbisesiyle göz doldurdu! İtalya’da olan Hadise’den yepyeni paylaşım!

Ünlü şarkıcı bugün İtalya'dan yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Hadise pembe elbisesiyle göz doldurdu! İtalya’da olan Hadise’den yepyeni paylaşım!

Pembe elbisesiyle İtalya sokaklarında gezen Hadise'nin pozları oldukça beğenildi.

Ünlü şarkıcı Hadise pembe elbisesiyle göz doldurdu! İtalya’da olan Hadise’den yepyeni paylaşım!

Sosyal medya takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımına birçok yorum yaptı.

SON DAKİKA