Ünlü şarkıcı Hadise pembe elbisesiyle göz doldurdu! İtalya’da olan Hadise’den yepyeni paylaşım!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, bir mücevher markasının daveti üzerine Milano'ya gitti. Burada gövde gösterisi yapan Hadise'nin güzelliği sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcı Hadise, bugün yaptığı yeni paylaşımla yine adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı pembe elbisesiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekerken, takipçilerinin de beğenisini kazandı. İşte İtalya'da olan ünlü sanatçının ses getiren o paylaşımı!