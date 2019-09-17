Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Hayran kitlesi tarafından çok sevilen 3 çocuk babası İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardından onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü. 2 buçuk yaşındaki Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...