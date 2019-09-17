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  • Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

Ünlü şarkıcı 'ın sadece 12 gün gördüğü kızı büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Hayran kitlesi tarafından çok sevilen 3 çocuk babası İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı henüz 12 günlüktü. Ardından onunla çekilmiş fotoğrafları kalan Elif Su büyüdü. 2 buçuk yaşındaki Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:10
Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Hayran kitlesi tarafından çok sevilen 3 çocuk babası İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı henüz 12 günlüktü. Ardından onunla çekilmiş fotoğrafları kalan Elif Su büyüdü. 2 buçuk yaşındaki Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

EMİNE ÜN VE DURU

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Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

EMİNE ÜN VE DURU

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

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Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

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