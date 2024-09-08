Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in eğlenceli hallerini paylaştı! “Oğlum babasına yardım ediyor”

Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül şimdilerde 24 yaşında güzel bir genç kız oldu. İpek Açar, sosyal medyadan sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapıyor. Son olarak oğlu Ömer ile eşi Alper Kömürcü'yü paylaşan 48 yaşındaki güzel şarkıcıya yorum yağdı.