Giriş Tarihi: 08.09.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
07:41
Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in eğlenceli hallerini paylaştı! “Oğlum babasına yardım ediyor”
Güzel anne İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül isminde güzeller güzeli bir kızı var. 48 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz aylarda annelik duygusunu yeniden tattı. Ünlü müzisyen Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, aileye sevinç getirdi. İpek Açar, son olarak oğlu Ömer'in babası Alper Kömürcü ile eğlendikleri hallerini paylaştı. İpek Açar, paylaşımına "Oğlum babasına yardım ediyor" notunu ekledi.