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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in eğlenceli hallerini paylaştı! “Oğlum babasına yardım ediyor”
Giriş Tarihi: 08.09.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 07:41

Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in eğlenceli hallerini paylaştı! “Oğlum babasına yardım ediyor”

Güzel anne İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül isminde güzeller güzeli bir kızı var. 48 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz aylarda annelik duygusunu yeniden tattı. Ünlü müzisyen Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, aileye sevinç getirdi. İpek Açar, son olarak oğlu Ömer'in babası Alper Kömürcü ile eğlendikleri hallerini paylaştı. İpek Açar, paylaşımına "Oğlum babasına yardım ediyor" notunu ekledi.

Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in eğlenceli hallerini paylaştı! Oğlum babasına yardım ediyor

Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül şimdilerde 24 yaşında güzel bir genç kız oldu. İpek Açar, sosyal medyadan sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapıyor. Son olarak oğlu Ömer ile eşi Alper Kömürcü'yü paylaşan 48 yaşındaki güzel şarkıcıya yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in eğlenceli hallerini paylaştı! Oğlum babasına yardım ediyor

İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü görenler adeta büyüleniyor. 24 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.

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Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in eğlenceli hallerini paylaştı! Oğlum babasına yardım ediyor

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar, fırsat buldukça kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in eğlenceli hallerini paylaştı! Oğlum babasına yardım ediyor

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oluyor.

Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in eğlenceli hallerini paylaştı! Oğlum babasına yardım ediyor

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.

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