Ünlü şarkıcı Işın Karaca: Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!

Geçirdiği saçkıran rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Işın Karaca, GÜNAYDIN'a konuştu. Işın Karaca, Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi: "Masumların öldüğü hiçbir savaş haklı değildir. O kadar üzücü ki… Toplu katliam yapılıyor. Bunu yaşatanlar cehennemin kapısında sürünsünler… Çocuklar ölüyor ya, bundan daha büyük ızdırap olabilir mi?" Işın Karaca yeni albümünden saçkıran hastalığına, Demet Akalın'ın son şarkısından sanat dünyasındaki samimiyetsizliğe, cinsiyetsizlik akımından İsrail-Filistin savaşına kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.