Giriş Tarihi: 03.09.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
13:46
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül’ü estetik harikası oldu! “Eski yeni hali ne kadar farklı”
64 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Kibariye, kendisinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında dünya evine girdi. Kısa bir süre sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde minik torununu büyütüyor. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile evlendi. O dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağladı. Kibariye'nin kızı Birgül, 20 yaşında annelik heyecanını tattı. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül, tam bir estetik tutkunu çıktı. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül, bambaşka biri oldu. İşte son hali…