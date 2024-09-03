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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül’ü estetik harikası oldu! “Eski yeni hali ne kadar farklı”
Giriş Tarihi: 03.09.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:46

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül’ü estetik harikası oldu! “Eski yeni hali ne kadar farklı”

64 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Kibariye, kendisinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında dünya evine girdi. Kısa bir süre sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde minik torununu büyütüyor. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile evlendi. O dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağladı. Kibariye'nin kızı Birgül, 20 yaşında annelik heyecanını tattı. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül, tam bir estetik tutkunu çıktı. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül, bambaşka biri oldu. İşte son hali…

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin kızı Birgül’ü estetik harikası oldu! Eski yeni hali ne kadar farklı

Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında dünya evine girdi. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor.

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin kızı Birgül’ü estetik harikası oldu! Eski yeni hali ne kadar farklı

Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti.

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Ünlü şarkıcı Kibariye’nin kızı Birgül’ü estetik harikası oldu! Eski yeni hali ne kadar farklı

Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti.

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin kızı Birgül’ü estetik harikası oldu! Eski yeni hali ne kadar farklı

Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti.

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin kızı Birgül’ü estetik harikası oldu! Eski yeni hali ne kadar farklı

Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

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