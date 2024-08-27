Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal hakaret avına çıktı! Onlarca suç duyurusunda bulundu

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyadan gelen yorumlara kayıtsız kalmayan isimlerin arasına girdi. Sandal, sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan kötü yorumların peşine düştü. Tüm yorumları tek tek inceleten Sandal'ın, tespit edilen hakaret gibi kötü sözler sahiplerinin savcılığa verilmesi için avukatlarına talimat verdiği öğrenildi.