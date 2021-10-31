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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'tan gelen 'O Ses Türkiye' itirafı şaşırttı!
Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 13:47

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'tan gelen 'O Ses Türkiye' itirafı şaşırttı!

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı, Hadise'nin yerine jüri koltuğuna oturan Oğuzhan Koç, 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’tan gelen ’O Ses Türkiye’ itirafı şaşırttı!

Şarkıcı Oğuzhan Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Zeytinburnu Belediyesi'nin ev sahipliğinde konser verdi. 'O Ses Türkiye'de jüri olan Koç, yarışmayla ilgili olarak iddialı olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’tan gelen ’O Ses Türkiye’ itirafı şaşırttı!

36 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, basın mensuplarının yönettiği "O Ses Türkiye yarışmasından yeni bir Oğuzhan Koç çıkar mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’tan gelen ’O Ses Türkiye’ itirafı şaşırttı!

"YARIŞMANIN SEYRİ NASIL OLUR BİLMEM"

"Şu an aklımda iki kişi var. Yarışmanın seyri nasıl olur bilemem, ama birinci gelmeseler bile aklımdaki iki kişiye birer single yapmayı düşünüyorum."

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’tan gelen ’O Ses Türkiye’ itirafı şaşırttı!

"TÜRKİYE ARTIK LATİN POPA DOYDU"
Yeni yıla mini bir albüm yapmayı düşündüğünü belirten Koç, "Türkiye artık Latin popa doydu. Slow bir şarkı çıkartıyorum şu an, akabinde de 5-6 şarkıdan oluşan güzel bir mini albüm gelecek" dedi.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’tan gelen ’O Ses Türkiye’ itirafı şaşırttı!

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile geçtiğimiz günlerde bir söyleşiye katılan Koç, orada çekilmiş olan bir fotoğrafları ile eski fotoğraflarının sosyal medyada karşılaştırılması hakkındaki düşünceleri soruldu.

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