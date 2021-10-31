Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’tan gelen ’O Ses Türkiye’ itirafı şaşırttı!

Şarkıcı Oğuzhan Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Zeytinburnu Belediyesi'nin ev sahipliğinde konser verdi. 'O Ses Türkiye'de jüri olan Koç, yarışmayla ilgili olarak iddialı olduğunu belirtti. 36 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, basın mensuplarının yönettiği 'O Ses Türkiye yarışmasından yeni bir Oğuzhan Koç çıkar mı?' sorusuna şu cevabı verdi: 'YARIŞMANIN SEYRİ NASIL OLUR BİLMEM' 'Şu an aklımda iki kişi var. Yarışmanın seyri nasıl olur bilemem, ama birinci gelmeseler bile aklımdaki iki kişiye birer single yapmayı düşünüyorum.' 'TÜRKİYE ARTIK LATİN POPA DOYDU' Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile geçtiğimiz günlerde bir söyleşiye katılan Koç, orada çekilmiş olan bir fotoğrafları ile eski fotoğraflarının sosyal medyada karşılaştırılması hakkındaki düşünceleri soruldu. 'EN ÇOK ESER DEĞİŞTİ' Oğuzhan Koç, sahnede 'Atatürk'ün bizlere emaneti Cumhuriyetin ilanının ve güzel ülkemizin de 98'inci doğum gününü sizlerle kutlamaktan çok mutlu ve heyecanlıyım' diyerek duygularını dile getirdi. HAYRANLARI BİRBİRİYLE YARIŞTI Konser sonunda ise şarkıcının hayranları ünlü popçuyla resim çektirmek ve imza almak için birbiriyle yarışırken, yer yer yaşanan gerginlikler emniyet güçlerinin sıkı güvenlik tedbirleri ile büyümeden yatıştırıldı.