Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi villa davasında anlaştı! Feragat ettiler

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Bir oğlu olan çift, yaklaşık 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Feyza Aktan, darp edildiğini öne sürmüş. Bunun üzerine 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Özcan Deniz beraat etmişti.

