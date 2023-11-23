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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi villa davasında anlaştı! Feragat ettiler
Giriş Tarihi: 23.11.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 15:35

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi villa davasında anlaştı! Feragat ettiler

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aralarındaki velayet ve darp davaları sebebiyle bir dönem gündemden düşmediği eski eşi Feyza Aktan'ın oturduğu Zekeriyaköy'deki villa için ecrimisil (haksız işgal) davası açmıştı. O davada yeni bir gelişme yaşandı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan anlaştıkları gerekçesiyle feragat dilekçesi sundu. Mahkeme dava dosyasının kapanmasına karar verdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi villa davasında anlaştı! Feragat ettiler

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Bir oğlu olan çift, yaklaşık 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Feyza Aktan, darp edildiğini öne sürmüş. Bunun üzerine 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Özcan Deniz beraat etmişti.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi villa davasında anlaştı! Feragat ettiler

ÖZCAN DENİZ VİLLA İÇİN MAHKEMEYE VERMİŞTİ
Taraflar arasında velayet savaşı, darp davasının ardından Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın oturduğu Zekeriyaköy'deki villa için ecrimisil (haksız işgal) davası açmıştı.

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi villa davasında anlaştı! Feragat ettiler

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak eski eşine 5 bin liralık ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ile aidat bedeli davası açan ünlü sanatçı dilekçesinde, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etmişti. 2021 Ocak ayında açılan davada, mahkeme kararı ile keşif yapılmıştı.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi villa davasında anlaştı! Feragat ettiler

ANLAŞARAK DAVADAN FERAGAT ETTİLER
Bugün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada yeni bir gelişme yaşandı. Tarafların davadan feragat ettiklerine dair dilekçe sunuldu.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi villa davasında anlaştı! Feragat ettiler

Dilekçede, tarafların anlaştığı belirtildi. Bunun üzerine mahkeme dava dosyasının kapanmasına karar verdi.

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