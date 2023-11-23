Giriş Tarihi: 23.11.2023 15:33
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
15:35
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi villa davasında anlaştı! Feragat ettiler
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aralarındaki velayet ve darp davaları sebebiyle bir dönem gündemden düşmediği eski eşi Feyza Aktan'ın oturduğu Zekeriyaköy'deki villa için ecrimisil (haksız işgal) davası açmıştı. O davada yeni bir gelişme yaşandı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan anlaştıkları gerekçesiyle feragat dilekçesi sundu. Mahkeme dava dosyasının kapanmasına karar verdi.