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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Selena Gomez’den üzen haber! Selena Gomez: Çocuk doğuramayacağım!
Giriş Tarihi: 10.09.2024 19:07 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:07

Ünlü şarkıcı Selena Gomez’den üzen haber! Selena Gomez: Çocuk doğuramayacağım!

Bir dönem adı Justin Bieber ile anılan ve yaşadıkları aşka gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Selena Gomez, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Selena Gomez 'Lupus' olarak adlandırılan hastalık nedeniyle tedavi görüyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye özel röportaj veren ünlü şarkıcı, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kendi çocuğunu taşıyamayacağını dile getiren şarkıcı, sevenlerini bu açıklamasıyla oldukça üzdü. İşte Selena Gomez'in o açıklamasının detayı!

Ünlü şarkıcı Selena Gomez’den üzen haber! Selena Gomez: Çocuk doğuramayacağım!

Selena Gomez, 2010 yılında Justin Bieber'la doludizgin bir aşk yaşadı. 2018 yılında ayrılan çiftten Selena Gomez, Justin Bieber'ın evliliğinin ardından zor günler geçirdi.

Ünlü şarkıcı Selena Gomez’den üzen haber! Selena Gomez: Çocuk doğuramayacağım!

Ünlü şarkıcı, şimdilerde ise 'Lupus' hastalığı ile mücadele ediyor.

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Ünlü şarkıcı Selena Gomez’den üzen haber! Selena Gomez: Çocuk doğuramayacağım!

ÇARPICI AÇIKLAMA

Bir süredir tedavi gören ünlü şarkıcı, bir dergiye röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Selena Gomez’den üzen haber! Selena Gomez: Çocuk doğuramayacağım!

"KENDİ ÇOCUĞUMU TAŞIYAMAM"

Justin Bieber'ın yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile ilişki yaşayan Gomez, "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.

Ünlü şarkıcı Selena Gomez’den üzen haber! Selena Gomez: Çocuk doğuramayacağım!

"TAM OLARAK HAYAL ETTİĞİM GİBİ DEĞİL…"

Taşıyıcı anne veya evlat edinme gibi yollarla ebeveyn olabileceğini dile getiren sanatçı, "Tam olarak hayal ettiğim gibi değil tabii. Herkes nasıl bebek sahibi oluyorsa öyle olurum sanmıştım. Ama bu konuda çok daha iyi bir yerdeyim. Anne olmak için can atan insanları daha iyi anlıyorum. Ben de onlardan biriyim. Yolculuğumun nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum ama biraz farklı olacak tabii. Ama sonuç olarak, umurumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak" ifadelerini kullandı.

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