Giriş Tarihi: 10.09.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
19:07
Ünlü şarkıcı Selena Gomez’den üzen haber! Selena Gomez: Çocuk doğuramayacağım!
Bir dönem adı Justin Bieber ile anılan ve yaşadıkları aşka gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Selena Gomez, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Selena Gomez 'Lupus' olarak adlandırılan hastalık nedeniyle tedavi görüyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye özel röportaj veren ünlü şarkıcı, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kendi çocuğunu taşıyamayacağını dile getiren şarkıcı, sevenlerini bu açıklamasıyla oldukça üzdü. İşte Selena Gomez'in o açıklamasının detayı!