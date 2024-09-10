Ünlü şarkıcı Selena Gomez’den üzen haber! Selena Gomez: Çocuk doğuramayacağım!

"TAM OLARAK HAYAL ETTİĞİM GİBİ DEĞİL…"

Taşıyıcı anne veya evlat edinme gibi yollarla ebeveyn olabileceğini dile getiren sanatçı, "Tam olarak hayal ettiğim gibi değil tabii. Herkes nasıl bebek sahibi oluyorsa öyle olurum sanmıştım. Ama bu konuda çok daha iyi bir yerdeyim. Anne olmak için can atan insanları daha iyi anlıyorum. Ben de onlardan biriyim. Yolculuğumun nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum ama biraz farklı olacak tabii. Ama sonuç olarak, umurumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak" ifadelerini kullandı.