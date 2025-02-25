Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan menajeriyle davalık oldu! "Benim payımı da aldı"

"ŞİKAYETÇİYİM"

Sevcan Orhan ifadesinde, uzun yıllardır müzik sektöründe olduğunu sözleşmelerin sözlü olarak yapıldığını dile getirdi. Yaklaşık olarak 50-60 kadar iş yaptıklarını ne kadar zararı olduğunu bilmediğini ancak eski menajerinin kendi hak ettiği parayı aldığını söyledi.