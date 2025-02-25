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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan menajeriyle davalık oldu! "Benim payımı da aldı"
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 07:24

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan menajeriyle davalık oldu! "Benim payımı da aldı"

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, eski menajeri Harun Belenkoğulları ile davalık oldu. Sevcan Orhan, yüzde 20 pay karşılığı anlaştığı eski menajeri Harun Belenoğulları'nın kendisini dolandırdığını tespit edince, "Benim payımı da aldı" diyerek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından menajer hakkında 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek

Armağan YILMAZ
Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan menajeriyle davalık oldu! Benim payımı da aldı

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan eski menajeri Harun Belenkoğulları ile davalık oldu. Sevcan Orhan 2 yıl boyunca birlikte çalıştığı menajeri Harun Belenkoğulları ile sözlü olarak anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre menajerin iş başı olarak yüzde 20 alacağı belirlendi.

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan menajeriyle davalık oldu! Benim payımı da aldı

İddiaya göre Sevcan Orhan, zaman içinde eski menajeri Harun Belenokğulları'nın kendi payından çok daha fazlasını aldığını tespit edince adliyenin yolunu tutup menajerinden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan menajeriyle davalık oldu! Benim payımı da aldı

"HAK ETTİĞİM PARAYI ALDIM"
Harun Belenkoğulları savcılıktaki ifadesinde, Sevcan Orhan ile işbaşı yüzde 20 oranında anlaştıklarını kendi hak ettiği parayı aldığını ifade etti. Hak etmediği parayı aldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını suçlamaları reddettiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan menajeriyle davalık oldu! Benim payımı da aldı

"ŞİKAYETÇİYİM"
Sevcan Orhan ifadesinde, uzun yıllardır müzik sektöründe olduğunu sözleşmelerin sözlü olarak yapıldığını dile getirdi. Yaklaşık olarak 50-60 kadar iş yaptıklarını ne kadar zararı olduğunu bilmediğini ancak eski menajerinin kendi hak ettiği parayı aldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan menajeriyle davalık oldu! Benim payımı da aldı

DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlamasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Harun Belenkoğulları'nın 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçu kapsamında 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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