Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
07:24
Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan menajeriyle davalık oldu! "Benim payımı da aldı"
Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, eski menajeri Harun Belenkoğulları ile davalık oldu. Sevcan Orhan, yüzde 20 pay karşılığı anlaştığı eski menajeri Harun Belenoğulları'nın kendisini dolandırdığını tespit edince, "Benim payımı da aldı" diyerek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından menajer hakkında 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek