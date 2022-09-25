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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Sibel Can'a saplantılı hayran şoku! Kapısına öyle şeyler bıraktı ki...
Giriş Tarihi: 25.09.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 07:24

Ünlü şarkıcı Sibel Can'a saplantılı hayran şoku! Kapısına öyle şeyler bıraktı ki...

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ikametine sık sık gelerek hediyeler bırakan saplantılı hayran tedirginliğe neden oldu. Olay 4 Şubat tarihinde Sibel Can'ın İstanbul Beykoz'da bulunan ikametinde meydana geldi. Ünlü şarkıcıya hayranlık duyan H.A., yanında getirdiği bir takım hediyeleri Sibel Can'ın kendisine teslim etmek istedi. Israrlı davranışları sonrası Sibel Can'ın şöforü tarafından ihbar edilen sağlantılı hayran H.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte haberin ayrıntıları...

ATAKAN IRMAK
Ünlü şarkıcı Sibel Can’a saplantılı hayran şoku! Kapısına öyle şeyler bıraktı ki...

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ikametine sık sık gelerek hediyeler bırakan saplantılı hayran tedirginliğe neden oldu. Olay 4 Şubat tarihinde Sibel Can'ın İstanbul Beykoz'da bulunan ikametinde meydana geldi.

Ünlü şarkıcı Sibel Can’a saplantılı hayran şoku! Kapısına öyle şeyler bıraktı ki...

Ünlü şarkıcıya hayranlık duyan H.A., yanında getirdiği bir takım hediyeleri Can'ın kendisine teslim etmek istedi.

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Ünlü şarkıcı Sibel Can’a saplantılı hayran şoku! Kapısına öyle şeyler bıraktı ki...

SAPLANTILI HAYRAN HEDİYELERLE EVİNE GELDİ

Şarkıcının ikametine kadar gelen genç adam hediyeleri Sibel Can'a vermek istedi ancak evde olmadığını öğrenince bırakmak istedi.

Ünlü şarkıcı Sibel Can’a saplantılı hayran şoku! Kapısına öyle şeyler bıraktı ki...

Saplantılı hayranın ısrarlı davranışlarına karşı Sibel Can'ın şoförü duruma müdahale etmeye çalıştı. H.A., hediyeleri bırakmaya devam edince şoför durumu emniyet güçlerine haber verdi.

Ünlü şarkıcı Sibel Can’a saplantılı hayran şoku! Kapısına öyle şeyler bıraktı ki...

KIRMIZI MUMLA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A., ifadesinde Sibel Can'a hayran olduğunu, bu nedenle yanında getirdiği kapüşonlu kıyafet, kırmızı mum ve takım bayrağını hediye etmek istediğini söyledi.

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