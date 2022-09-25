Giriş Tarihi: 25.09.2022 07:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2022
07:24
Ünlü şarkıcı Sibel Can'a saplantılı hayran şoku! Kapısına öyle şeyler bıraktı ki...
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ikametine sık sık gelerek hediyeler bırakan saplantılı hayran tedirginliğe neden oldu. Olay 4 Şubat tarihinde Sibel Can'ın İstanbul Beykoz'da bulunan ikametinde meydana geldi. Ünlü şarkıcıya hayranlık duyan H.A., yanında getirdiği bir takım hediyeleri Sibel Can'ın kendisine teslim etmek istedi. Israrlı davranışları sonrası Sibel Can'ın şöforü tarafından ihbar edilen sağlantılı hayran H.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte haberin ayrıntıları...