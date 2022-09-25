Ünlü şarkıcı Sibel Can’a saplantılı hayran şoku! Kapısına öyle şeyler bıraktı ki...

KIRMIZI MUMLA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A., ifadesinde Sibel Can'a hayran olduğunu, bu nedenle yanında getirdiği kapüşonlu kıyafet, kırmızı mum ve takım bayrağını hediye etmek istediğini söyledi.